Skifahrer unterwegs in Adelboden-Lenk.

Skifahrer unterwegs in Adelboden-Lenk. Bild: KEYSTONE

Zusammengeschlossen haben sich Adelboden-Lenk, Aletsch Arena, Engelberg Titlis sowie die Jungfrau Ski Region, wie die vier Wintersportgebiete am Freitag mitteilten. Der AlpsPass werde durchgehend jeweils von Saisonbeginn bis zum 30. April gültig sein.

Vier grosse Schweizer Skigebiete, gelegen im Berner Oberland, im Wallis und in der Zentralschweiz, lancieren einen gemeinsamen Skipass. Gültig ist der AlpsPass ab der kommenden Wintersaison.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So sind Skiferien wirklich

So sind Skiferien wirklich

Coop lanciert neue Eigenmarke gegen Food Waste – das ist bislang bekannt

Im Coop wird es bald eine neue Eigenmarke geben. Wie der Detailhändler am Freitag angekündigt hat, kommt die neue Linie mit dem Namen «Nice to Save Food» in die Regale.