Astra Bridge wieder im Einsatz: Fahrbare Baustellen-Brücke auf der A1

Bereits 2022 gab es einen ersten Versuch mit der «Astra Bridge», diese wurde inzwischen optimiert: So wurden die Auffahrt- und Abfahrtrampen flacher gestaltet und beidseitig um rund zehn Meter verlängert. Die Brücke darf mit 60 km/h befahren werden.

Seit Sonntag darf die Brücke befahren werden, die Belagsarbeiten darunter starten am Dienstag, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt.

Auf der Autobahn A1 bei Recherswil SO wurde vergangenes Wochenende eine temporäre Brücke installiert. Darunter soll gebaut werden, während darüber der Verkehr rollt.

15. März 2018, Miami, USA: Nahe bei der Stadt Sweetwater im US-Staat Florida stürzt eine wenige Tage zuvor fertiggestellte Fussgängerbrücke über eine siebenspurige Strasse auf der gesamten Länge ein und begräbt mehrere Autos unter sich. Sechs Menschen kommen bei dem Unglück ums Leben. Die Brücke, die Hurrikanen widerstehen sollte, ist noch nicht in Betrieb, als sie einstürzt. Ein Ingenieur warnte kurz vor dem Einsturz vor Rissbildung am Bauwerk.

Eine 22-jährige Lernfahrerin ist am Samstagmittag beim Einbiegen in eine Strasse in Samstagern ZH auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.