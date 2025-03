Erfolgreicher Schriftsteller, scharfsinniger Beobachter – jetzt ist Peter Bichsel tot

Der Solothurner Schriftsteller Peter Bichsel ist am Samstag gestorben. Er wurde 89 Jahre alt. Bichsel war einer der einflussreichsten Autoren der Schweiz.

Der Schriftsteller Peter Bichsel ist tot. Er starb am Samstagmittag, wie seine Familie am Montag der «Solothurner Zeitung» bestätigt. Im Kreise seiner Familie sei er friedlich eingeschlafen. Bichsel wurde 89 Jahre alt, am 24. März hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert.

Peter Bichsel ist am Samstag, 15. März gestorben. (Archivbild) Bild: keystone / watson