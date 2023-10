Wollen sie Bersets Sitz erobern? Die Parteispitze der Grünen. Bild: keystone

Greifen die Grünen den Bundesrats-Sitz von Berset an? Entscheid auf Samstag verschoben

Selber antreten oder die SP unterstützen? Die Grünen beratschlagen am Freitag über ihre Strategie bei den Bundesratswahlen im Dezember. Am Freitag wollten sie ihren Entschluss mitteilen, nun wurde die Pressekonferenz auf Samstag verschoben.

Mehr «Schweiz»

Die nach den Wahlen geschrumpfte Fraktion der Grünen wollte am Freitag über ihre Strategie für den Einzug in den Bundesrat diskutieren. Um 18.30 Uhr sollte der Entschluss bei einer Medienkonferenz bekannt gegeben werden.

Der für Freitagabend angekündigte Point de Presse der Fraktion der Grünen zum Thema Bundesratswahlen ist nun aber auf Samstag, 12 Uhr, verschoben worden. Die Fraktionssitzung im Berner Bundeshaus musste vor einem Entscheid unterbrochen werden wegen des Lichtspektakels auf dem Bundesplatz.

Fraktionschefin Aline Trede hatte am Sonntag gesagt, die Grünen tendierten dazu, bei den Bundesratswahlen im Dezember anzutreten. Arithmetisch gesehen stehe den Grünen nach wie vor ein Sitz zu. Die Grünen verloren bei den Wahlen am Sonntag fünf Sitze im Nationalrat. Sie kommen neu auf 23 Mandate und sind fünftstärkste Kraft.

Frei wird am 13. Dezember der Sitz von SP-Bundesrat Alain Berset. Bei den Sozialdemokraten gibt es aktuell sechs Kandidierende. Am 25. November will die Fraktion ihr Ticket für die Bundesratswahl bestimmen.

(hah/jaw/sda)