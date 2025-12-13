Hochnebel
SRF Arena: 14 GIFs, die erklären, warum es heute keine Review gibt

Eine Kamera steht im Studio 8 vor der Aufzeichnung der Sendung &quot;Arena&quot; zum Thema &quot;No Billag - Ja oder Nein?&quot; von Schweizer Radio und Fernsehen SRF am Freitag, 3. November 2017 im S ...
Keine Arena-Review: Nicht, weil das SRF-Studio leer war, sondern weil wir bei watson voll waren.Bild: KEYSTONE

«Sorry, sind eskaliert»: 14 GIFs, die erklären, warum es heute keine «Arena»-Review gibt

Wir haben die «Arena» für einmal ausgelassen – und ja, es gibt gute Gründe dafür. 14 GIFs später weisst du, weshalb du heute keine Review lesen kannst.
13.12.2025, 06:1013.12.2025, 06:10
Team watson
Team watson

«Ah mega schad» – Die watson-Reporter, als sie erfahren, dass die Arena-Review dieses Mal ausfällt.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: Giphy

«Wo sinder?» – Das Arena-Team, als klar wurde: watson erscheint heute nicht im Studio 8.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/3plus

«Schaffed die aumal?» – Jeder User, der sich wie du fragt, was die ganze watson-Crew stattdessen gemacht hat.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: giphy

«Was machi ez mit dem Tag?» – Enttäuschter User Bruno Wüthrich (Symbolbild), weil er für einmal nicht seinen Senf zur Arena dazu geben kann.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson

«Es gaht los!» – Die ganze watson-Redaktion, wie sie um 17 Uhr vorfreudig das Büro verlässt.

Animiertes GIFGIF abspielen
bild: gifsoup

«Hä?» – Der eine watson-Mitarbeiter, der schon um 16.20 Uhr Feierabend gemacht hat und trotzdem zu spät kommt.

Animiertes GIFGIF abspielen
bild: tenor

«Ihr hend super Arbeit gleistet, aber besser gaht immer» – Unser publizistischer Leiter Maurice Thiriet mit seiner Motivationsrede am Weihnachtsessen.

Animiertes GIFGIF abspielen
bild: google

«Ich merk no nüt» – Dieser eine watson-Mitarbeiter, der es schon beim «Apéro» so übertrieben hat, dass er beim Essen alle Tischmanieren vergisst.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: giphy

«Gimme more» – Nach dem Essen ist vor dem Eskalieren.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tenor

«Her mit dem Mic» – Unsere Chefredaktorin Nadine Sommerhalder, sobald der DJ auch nur einen ESC-Song laufen lässt.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tenor

«Shots, Shots, Shots» – Derweil macht ihre Stellvertreterin Seline Meier ganz andere Dinge...

Animiertes GIFGIF abspielen
bild: tenor

«Ende Gelände» – Wem es am ehesten so ergehen wird, lassen wir mal besser unter Verschluss.

Animiertes GIFGIF abspielen
bild: tenor

Doch alle, die dann noch stehen können …

Animiertes GIFGIF abspielen
bild: tenor

… sehen sich zum Abschluss an der Langstrasse wieder.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tenor

Zum Schluss nur dies: Ihr habt uns durch ein wildes, verrücktes Jahr getragen – mit euren Kommentaren, eurer Treue und eurem Humor. Nur dank euch können wir überhaupt das machen, was wir alle lieben bei watson.

Falls euch die «Arena» von gestern trotzdem noch interessiert: Hier könnt ihr die Sendung nachschauen. Nächste Woche gibt es dann wieder die reguläre Review – die letzte des Jahres, frisch serviert von unserem Superreporter Reto Heimann.

Bis dann und viel Liebe <3

