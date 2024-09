Doch schau selber, wie es war, am vermutlich primitivsten Anlass der Schweiz dabei zu sein.

So etwas kann es nur in der Innerschwyz geben.

Die Regeln sind einfach: Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält fünf Minuten, um das Geschäft zu verrichten. Betrügen geht nicht. Es wird kontrolliert, ob jemand «erschwerende, unnatürliche Bestandteile» in den Kot schmuggelt. Gewinnen kann man neben (fragwürdiger) Ehre auch eine Kuhglocke.

Meistens haben die Veranstaltungen keine grössere Bedeutung: Ein DJ-Zelt und ein Ländler-Zelt genügen, um die Massen anzulocken. Das «Priisgeglä» im Kanton Schwyz ist eher die Ausnahme. Der Anlass erfüllt natürlich alle oben genannten Hundsverlochete-Klischees – doch völlig untypisch kommen die Menschen aus einem bestimmten Grund an das Fest: zum Scheissen.

Hundsverlochete haben in der Schweiz eine lange Tradition. Wenn man auf dem Land lebt, sind die speziell tönenden Volksfeste wie «Streutanz» oder «Ländlerschlacht» oft die einzige Party-Option. Man geht trotzdem an jede Hundsverlochete.

Wer denkt, er hat schon alles gesehen, war noch nie am Priisgeglä im Kanton Schwyz. Ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, wer das schwerste Geschäft verrichtet. No Cap!

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Scheisse, Peking geht WC-Papier Dieben an den Kragen

Toiletten, die du so bestimmt noch nie gesehen hast

Toiletten, die du so bestimmt noch nie gesehen hast

Wenn Promis ins Sektenmilieu abrutschen, richten sie Unheil an

Ein Single könnte niemals US-Präsident werden – warum ist das so?

«Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land» – Comedian Mockridge lacht über Paralympics

What? Trump gibt plötzlich zu, dass die «Big Lie» eine Lüge war

16-Jähriger stirbt bei Traktorunfall in Unterstammheim ZH

Ein 16-jähriger Traktorfahrer ist am Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr in Unterstammheim ZH von einer Nebenstrasse abgekommen und hat sich mit dem schweren Fahrzeug überschlagen. Der junge Lenker wurde so schwer verletzt, dass er auf der Unfallstelle verstarb.