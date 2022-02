Mehr zu Olympia 2022 in Peking:

Du willst der Schweiz an Olympia 2022 zuschauen? Dann brauchst du diesen Kalender hier

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking starten am 4. Februar und dauern etwas mehr als zwei Wochen. Wer dabei wie viele Medaillen abholt und wie sich die Schweiz schlägt, siehst du hier im Medaillenspiegel:

Medaillenspiegel: Wer räumt 2022 an den Olympischen Winterspielen in Peking ab?

Die Schweiz lag nach Olympia 2018 in Südkorea auf dem 8. Platz des Medaillenspiegels. Damals gab es fünf Gold-, sechs Silber- und vier Bronzemedaillen. Doch wie viel Ehre machen die Schweizer Athletinnen und Athleten uns dieses Jahr in Peking?

Die Olympischen Winterspiele in Peking finden ab dem 4. Februar 2022 statt.

Die Olympischen Winterspiele in Peking finden ab dem 4. Februar 2022 statt.

Roger Schawinski ist zurück am TV – und betritt jetzt auch die politische Bühne: Im Interview nimmt er Stellung gegen das Medienpaket, über das am 13. Februar abgestimmt wird. Er greift nicht nur «Grossverlage» wie Tamedia an, sondern auch das Schweizer Fernsehen.

