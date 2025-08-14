sonnig26°
DE | FR
burger
Schweiz
SRG

Die SRG setzt sich neu für TV-Werbung ein

SRF-Studio Leutschenbach, SRG
Das neue Replay-Modell soll ab November 2025 eingeführt werden.Bild: Shutterstock

Die SRG setzt sich neu für TV-Werbung ein

14.08.2025, 11:2414.08.2025, 11:24
Mehr «Schweiz»

Die Schweizer TV-Branche hat sich erstmals in Zusammenarbeit mit der SRG auf ein einheitliches Modell für Replay-TV-Werbung geeinigt. Damit soll der rückläufige klassische TV-Werbemarkt durch nutzerbasierte, zeitversetzte Werbung gestärkt und damit der Medienstandort Schweiz gesichert werden.

Neu wird die Werbung gezielt beim Start, Pausieren oder Vorspulen von Inhalten eingeblendet, wie der Verband Schweizer Privat Fernsehen (VSPF), Swissstream, Suissedigital und die SRG am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Damit soll der Rückgang im Werbemarkt «zumindest teilweise» kompensiert werden – heute werden in der Schweiz bis zu 40 Prozent der TV-Inhalte zeitversetzt konsumiert.

Das neue Replay-Modell soll ab November 2025 eingeführt werden. Es basiert auf einer bereits von privaten TV-Gruppen angewendeten Lösung. CH Media, die Seven.One Entertainment Group mit Sat.1 und ProSieben sowie RTL Deutschland setzen bereits seit 2022 auf dieses Modell.

Dass dieses nun flächendeckend mit der SRG mitgetragen wird, stärke den Medienplatz nachhaltig. «Für die SRG ist es ein Anliegen, den Schweizer Medienplatz als Ganzes zu stärken – dazu gehört auch der Werbemarkt», liess sich Walter Bachmann, Generalsekretär der SRG in der Mitteilung zitieren. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 61
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

45 Mio. Euro erhält River Plate von Real Madrid für den 18-jährigen Rechtsaussen Franco Mastantuono.
quelle: keystone / osvaldo villarroel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ungeahnte Funde in der Tiefe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin +++ So viel kassiert YB für Athekame
2
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
3
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
4
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
5
Jährlicher Bericht des Aussenministeriums: So beurteilt die US-Regierung die Schweiz
Meistgeteilt
1
Ukraine: Situation bei Pokrowsk stabilisiert +++ Selenskyj heute in London
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Pokémon-Fans kaufen McDonald's-Menu und werfen Pommes weg
5
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
Kanton Jura verbietet ab Februar Handys an Schulen
Im Kanton Jura werden ab Februar 2026 private Smartphones und Smartwatches an den Schulen verboten, wie dieser am Mittwoch bekanntgab. Künftig sollen nur noch von den Schulen bereitgestellte digitale Geräte verwendet werden dürfen.
Zur Story