St. Galler Literaturfestival «Wortlaut» startet am Wochenende

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Rund 50 Autorinnen und Autoren sind am kommenden Wochenende ans Literaturfestival «Wortlaut» in der Stadt St. Gallen eingeladen. Vom 27. bis am 29. März treten unter anderem Lukas Bärfuss, Martina Clavadetscher, Usama Al Shahmani und Nora Gomringer auf.

Das Festival findet bereits zum 17. Mal statt. Unter dem Motto «über:setzen» stehen Lesungen, Performances oder Podiumsdiskussionen auf dem Programm. Die Veranstaltungsorte sind jeweils über die halbe Stadt verteilt, von der Lokremise über die Hauptpost bis zur Stadtbibliothek St. Katharinen.

Eröffnung ist am Freitag mit einem Gespräch zwischen der Moderatorin Nicola Steiner und dem Schriftsteller, Bühnenautor und Essayisten Lukas Bärfuss. Am Samstag starten dann die verschiedenen Lesungen. Unter dem Titel «Lyrik total» ist eine Performance der beiden Autorinnen Nora Gomringer und Nancy Hünger angekündigt. Später am Abend stellt Navid Kermani in der Lokremise sein Buch «Sommer 24» vor.

«Das Jahr des Kalks» heisst das neue Buch von Laura Vogt. Sie liest daraus am Sonntagvormittag. Ebenfalls am Sonntag hat der ehemalige St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner eine Carte Blanche erhalten und den Autoren Jonas Lüscher eingeladen. Ihr Gespräch werde «weit über die Literatur hinausgehen», hiess es in der Ankündigung.

Tages- und Festivalpässe sind bereits ausverkauft, Tickets gab es am Dienstag noch für einzelne Veranstaltungen (wortlaut.ch). (sda)