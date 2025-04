Wer am Samstag, dem 12. April 2025, den Weg durch den Gotthardtunnel in Richtung Süden wagte, brauchte vor allem eines: viel Geduld. bild: brk news

Die Ferien gehen los: Bis zu 14 Kilometer Stau vor dem Gotthard Nordportal

Vor dem Gotthard-Nordportal hat sich am Samstagmorgen zwischenzeitlich ein Stau von 14 Kilometern Länge gebildet. Bis am Mittag ging die Staulänge wieder auf 11 Kilometer zurück.

Der Zeitverlust betrug damit noch 1 Stunde und 50 Minuten, wie der TCS auf X mitteilte. Grund für die Verkehrsüberlastung zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR sei der Ferienanfang in vielen Kantonen, hiess es beim Verkehrsinformationsdienst Viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Allgemein werde ein höheres Verkehrsaufkommen in den nächsten Tagen erwartet, vor allem am Wochenende und an Ostern. Auf seiner Website empfiehlt der Touring Club Schweiz (TCS) die Alternativroute über die A13 und den San-Bernardino-Tunnel.

Auch vor dem Gotthard-Südportal zwischen Quinto TI und dem Rastplatz in Airolo TI vermeldete der TCS 2 Kilometer Stau. Der Zeitverlust betrug 20 Minuten. (hkl/sda)