trüb und nass12°
DE | FR
burger
Schweiz
Strasse

Astra prognostiziert höhere Kosten im Strassenunterhalt

Astra prognostiziert höhere Kosten im Strassenunterhalt

23.10.2025, 11:1923.10.2025, 11:19

Der Unterhalt für die Schweizer Nationalstrassen dürfte in den kommenden Jahren steigen. Dies prognostizierte das Bundesamt für Strassen am Donnerstag. Viele Autobahnabschnitte in der Schweiz stammen aus den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren und werden immer stärker belastet.

Autos und ein Motorrad fahren ueber die Astra Bruecke auf der Autobahn A1 zwischen Bern und Zuerich am Montag, 8. April 2024 bei Recherswil im Kanton Solothurn. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Der Unterhalt für Schweizer Nationalstrassen dürfte teurer werden.Bild: keystone

Bereits 2024 investierte das Bundesamt für Strassen (Astra) eignen Angaben zufolge 1,7 Millionen Franken in den Unterhalt des Nationalstrassen-Netzes. In den nächsten Jahren sei mit einer Kostensteigerung in diesem Bereich zu rechnen, hiess es in einer Mitteilung.

Nach 50 Jahren müssten auf den benannten Autobahnabschnitten Kunstbauten wie Brücken, Unter- und Überführungen sowie Tunnels umfassend erneuert und an die geltenden Normen angepasst werden. Zudem investiere der Bund in intelligente Anlagen wie beispielsweise Tunnelsteuerungen oder Verkehrsmanagementsysteme, die den Verkehr sicherer und flüssiger machen sollen.

Finanzierung bleibt politische Aufgabe

Sämtliche Investitionen würden aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) stammen und seien somit zu hundert Prozent nutzerfinanziert. Angesichts des wachsenden Unterhaltsbedarfs bleibe die langfristige Finanzierung aber eine politische Aufgabe, so das Astra.

Schliesslich sollen die Nationalstrassen in einem guten Zustand bleiben, betonte das Bundesamt weiter. Laut dem aktuellen Netzzustandsbericht befinden sich 91 Prozent der Anlagen in einem guten oder sehr guten Zustand. (dab/sda)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Vier Tote bei Explosion in russischer Fabrik +++ Russland startet Atom-Manöver
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
«Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
4
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
5
Trump lädt sich selbst ans WEF nach Davos ein
Meistgeteilt
1
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
2
«Wenn Demokratie zu Content wird, wenn Hass monetarisiert wird, sollte man gehen»
3
Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot +++ Pentagon stellt neue Presse-Crew vor
Zentralwäscherei Zürich soll länger bleiben können
Der Zürcher Stadtrat will den Kulturraum Zentralwäscherei weiter unterstützen. Weil sich die Umgestaltung des Josef-Areals verzögert, soll die Zwischennutzung länger als bis Ende 2025 bleiben. Für 2026 ist eine Volksabstimmung geplant.
Zur Story