In diesen Nächten im September und Oktober ist der Gotthardtunnel gesperrt

Wer mit dem Auto ins Tessin oder weiter nach Italien will, nutzt oft den Gotthardtunnel. Doch demnächst bleibt die Strecke in einigen Nächten dicht.

Christopher Clausen / t-online

Ein Artikel von

Etwa sechs Millionen Fahrzeuge durchqueren die Röhre des Gotthard-Strassentunnels jährlich, besonders im Sommer staut es sich hier regelmässig. Auch im Herbst wird es eng, allerdings nicht wegen des Andrangs, sondern wegen Wartungsarbeiten. Denn der Tunnel ist im September und Oktober 2025 in insgesamt 14 Nächten gesperrt.

Sperrzeiten im Überblick

Die Sperrungen betreffen ausschliesslich die Nachtstunden und finden nicht an Wochenenden statt. In der Regel bleibt der Tunnel jeweils von 20 bis 5 Uhr geschlossen. Die genauen Termine:

15. bis 19. September – vier Nächte

22. bis 26. September – vier Nächte

29. September bis 3. Oktober – vier Nächte

6. bis 8. Oktober – zwei Nächte

Die aktuellen Arbeiten dienen der turnusmässigen Reinigung und technischen Wartung.

So kannst du ausweichen

Während der Sperrzeiten bleibt die Durchfahrt durch den Tunnel vollständig blockiert. Autofahrende müssen auf andere Routen ausweichen:

Die San-Bernardino-Route (A13) zwischen Chur und Bellinzona gilt als grossräumige Ausweichstrecke.

Der Gotthard-Pass ist ebenfalls eine Option – allerdings nicht für Gespanne mit Campinganhänger. In der kalten Jahreszeit ist der Pass gesperrt, im Oktober dürfte er jedoch noch befahrbar sein.

Der Simplonpass kann als alternative Route infrage kommen, besonders bei Überlastung der anderen Strecken.

Für bestimmte Sondertransporte bleibt der Tunnel zudem unabhängig von den genannten Sperren regelmässig in der Nacht geöffnet: meist mittwochs von 23 bis 1 Uhr.