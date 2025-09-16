wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Schweiz
Strasse

Gotthardtunnel gesperrt: Diese Nächte sind betroffen

In diesen Nächten im September und Oktober ist der Gotthardtunnel gesperrt

Wer mit dem Auto ins Tessin oder weiter nach Italien will, nutzt oft den Gotthardtunnel. Doch demnächst bleibt die Strecke in einigen Nächten dicht.
16.09.2025, 15:2916.09.2025, 15:29
Christopher Clausen / t-online
Ein Artikel von
t-online

Etwa sechs Millionen Fahrzeuge durchqueren die Röhre des Gotthard-Strassentunnels jährlich, besonders im Sommer staut es sich hier regelmässig. Auch im Herbst wird es eng, allerdings nicht wegen des Andrangs, sondern wegen Wartungsarbeiten. Denn der Tunnel ist im September und Oktober 2025 in insgesamt 14 Nächten gesperrt.

Sperrzeiten im Überblick

Die Sperrungen betreffen ausschliesslich die Nachtstunden und finden nicht an Wochenenden statt. In der Regel bleibt der Tunnel jeweils von 20 bis 5 Uhr geschlossen. Die genauen Termine:

  • 15. bis 19. September – vier Nächte
  • 22. bis 26. September – vier Nächte
  • 29. September bis 3. Oktober – vier Nächte
  • 6. bis 8. Oktober – zwei Nächte

Die aktuellen Arbeiten dienen der turnusmässigen Reinigung und technischen Wartung.

So kannst du ausweichen

Während der Sperrzeiten bleibt die Durchfahrt durch den Tunnel vollständig blockiert. Autofahrende müssen auf andere Routen ausweichen:

Die San-Bernardino-Route (A13) zwischen Chur und Bellinzona gilt als grossräumige Ausweichstrecke.

Der Gotthard-Pass ist ebenfalls eine Option – allerdings nicht für Gespanne mit Campinganhänger. In der kalten Jahreszeit ist der Pass gesperrt, im Oktober dürfte er jedoch noch befahrbar sein.

Der Simplonpass kann als alternative Route infrage kommen, besonders bei Überlastung der anderen Strecken.

Für bestimmte Sondertransporte bleibt der Tunnel zudem unabhängig von den genannten Sperren regelmässig in der Nacht geöffnet: meist mittwochs von 23 bis 1 Uhr.

Mehr zum Verkehr:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Arbeiten am Gotthard-Strassentunnel
1 / 6
Arbeiten am Gotthard-Strassentunnel
Der am Sonntag wegen einer schadhaften Decke gesperrte Gotthardstrassentunnel wird am Freitag 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.
quelle: zvg/astra.admin.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mobile Toiletten gegen Böschungspinkler am Gotthard
Video: undefined
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
2
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
5
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
5
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
In diesen Nächten im September und Oktober ist der Gotthardtunnel gesperrt
Wer mit dem Auto ins Tessin oder weiter nach Italien will, nutzt oft den Gotthardtunnel. Doch demnächst bleibt die Strecke in einigen Nächten dicht.
Etwa sechs Millionen Fahrzeuge durchqueren die Röhre des Gotthard-Strassentunnels jährlich, besonders im Sommer staut es sich hier regelmässig. Auch im Herbst wird es eng, allerdings nicht wegen des Andrangs, sondern wegen Wartungsarbeiten. Denn der Tunnel ist im September und Oktober 2025 in insgesamt 14 Nächten gesperrt.
Zur Story