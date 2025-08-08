Das sind die Afterpartys der Street Parade

Am 9. August 2025 wird Zürich wieder von Feierwütigen bevölkert, denn es ist die 32. Street Parade. Wem es dabei nicht reicht, den Tag durch abzufeiern, der kommt auch in der Nach auf seine Kosten – an einer der zahlreichen Afterpartys. Wir zeigen, wo.
Ort: Alte Kaserne, Zürich
Zeit: 21:00 - 06:00 Uhr
Alter: 18+
Preis: CHF 34.90 (Phase 1) / CHF 39.90 (Phase 2) / CHF 44.9 (Phase 3) / CHF 45.- (Abendkasse, nur falls verfügbar)
Line-up: M.I.K.E. Push, Richard Durand, Talla 2XLC, Super8 & Tab, Madwave, WeNyx, Code Red
Trance-Liebhaber kommen nach der Street Parade in der Kaserne Zürich auf ihre Kosten. Der Event findet schon zum achten Mal statt, diesmal aber mit einer besseren Belüftung, einem grösseren Aussenbereich und mehr Sitzmöglichkeiten, wie der Club schreibt. Auftreten werden vier international gefeierte Headliner sowie ausgewählte lokale Talente.
Ort: Mäx, Zürich
Zeit: 22:30 – 10:00 Uhr
Alter: 18+
Preis: CHF 55.90 (Phase 1) / CHF 66.90 (Phase 2) / CHF 75.00 (Phase 3)
Line-up: Astronix, Avalon, Bingo Bango, Blastoyz, Blazy, D-Liscious, Freedom, Hatikwa, IamSputnik, Memento Mori, Omiki, Ranji, Serix, Zyce
Auf zwei Floors kann im Mäx zu Psytrance, Goa und Progessive abgegangen werden.
Ort: Club Medusa, Zürich
Zeit: 21:00 - 06:00 Uhr
Alter: 18+
Preis: CHF 50.00 (Tickets für Männer ohne Begleitung sind ausverkauft) / CHF 60.00 (Abendkasse)
Line-up: Shady Miles, Candrani, Afternow, Nico und Alfred Kanzler
Bei der Eventbeschreibung des Fetischclubs heisst es, es werde ein Fest voller Dekadenz, Exzess, Skandal und Eskalation erwartet. Dies versprechen auch Highlights wie diverse Themenzimmer, einen Whirlpool, Duschwannen, ein Darkroom oder Candygirls und -boys.
Clubbesucher sollten nicht in Strassenkleidern auftauchen, sondern Looks in Latex, Lack, Leder, Gummi, Fantasy etc. tragen. Hauptsache nicht «normal».
Ort: Komplex 457, Zürich
Zeit: 23:00 - 06:00 Uhr
Alter: 18+
Preis: CHF 39.90 (Phase 3) (alles andere ist schon ausverkauft)
Line-up: Nicolas Julian, Jazzy, Kntrlvrlst, Onx b2b Moupe, Marcism
Im Komplex 457 gibt es ein internationales DJ-Line-up sowie auch Auftritte von Locals. Es erwartet dich Hardtechno vom Feinsten.
Ort: Exil, Zürich
Zeit: 23:55 - 11:00 Uhr
Alter: 18+
Preis: CHF 59.90 (Last Call Ticket) (alles andere ist schon ausverkauft)
Line-up: Kylie, JakoJako, Rene Wise, Fadi Mohem, D.Dan
Im Exil kann fast bis am Sonntagmittag geraved werden. Gespielt wird Hypnotic und Deep Techno. Ein Teil des Line-ups wird noch bekannt gegeben.
Ort: Plaza Club, Zürich
Zeit: 23:00 - 07:00 Uhr
Alter: 18+
Preis: CHF 33.80
Line-up: Gregor Tresher, Marek Hemmann, Mark Reeve und Oliver Huntemann, Alessio Da Silva, Andrea Terramossi, Claude Tarrell, Dani AlvesKoller & Morelia, Lell Nahar, Pacho, Russo VolumeShana Torsello, Vanita, Vanto & Mancuso
Der Plaza Club bietet internationale Headliner und Techno-Grössen wie Gregor Tresher, Marek Hemmann, Mark Reeve und Oliver Huntemann. Gefeiert werden kann auf insgesamt drei Floors.
Ort: Supermarket, Zürich
Zeit: Freitag 20:00 - 5:00 Uhr / Samstag 17:00 - Montag 05:00 Uhr
Alter: Freitag 18+ / Samstag & Sonntag 20+
Preis: CHF 15.00 - 57.00 (je nach Tag)
Line-Up: Serenne, Charlie, Zefzeed, Jetru, Aline, Mihigh, Cezar, Priku, Arapu, Gescu, Flavio, Paul K und A:RPIA:R
Im Supermarket kann das ganze Wochenende gefeiert werden. Schon am Freitag geht es los. Tickets können entweder für einen Tag oder für das ganze Wochenende gekauft werden. Am Samstag kommst du aber erst ab 20 Jahren rein. Gespielt wird Techno und House.
Auch diese Afterpartys finden in Zürich statt: