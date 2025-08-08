Nach der Street Parade ist vor der Street Parade: auch nach dem Umzug locken viele Veranstaltungen Partyhungrige. symbolBild: www.imago-images.de

Das sind die Afterpartys der Street Parade

Wer auch nach der Street Parade noch nicht genug hat vom Feiern, der findet mit unserem Guide sicher den richtigen Ort, um weiter Party zu machen.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Schweiz»

Am 9. August 2025 wird Zürich wieder von Feierwütigen bevölkert, denn es ist die 32. Street Parade. Wem es dabei nicht reicht, den Tag durch abzufeiern, der kommt auch in der Nach auf seine Kosten – an einer der zahlreichen Afterpartys. Wir zeigen, wo.

Alte Kaserne

Es soll dabei eine Lasershow geben. bild: alte Kaserne

Ort: Alte Kaserne, Zürich

Zeit: 21:00 - 06:00 Uhr

Alter: 18+

Preis: CHF 34.90 (Phase 1) / CHF 39.90 (Phase 2) / CHF 44.9 (Phase 3) / CHF 45.- (Abendkasse, nur falls verfügbar)

Line-up: M.I.K.E. Push, Richard Durand, Talla 2XLC, Super8 & Tab, Madwave, WeNyx, Code Red



Trance-Liebhaber kommen nach der Street Parade in der Kaserne Zürich auf ihre Kosten. Der Event findet schon zum achten Mal statt, diesmal aber mit einer besseren Belüftung, einem grösseren Aussenbereich und mehr Sitzmöglichkeiten, wie der Club schreibt. Auftreten werden vier international gefeierte Headliner sowie ausgewählte lokale Talente.

Mäx

Im Mäx kann bis morgens durchgetanzt werten. Bild: maexzuerich

Ort: Mäx, Zürich

Zeit: 22:30 – 10:00 Uhr

Alter: 18+

Preis: CHF 55.90 (Phase 1) / CHF 66.90 (Phase 2) / CHF 75.00 (Phase 3)

Line-up: Astronix, Avalon, Bingo Bango, Blastoyz, Blazy, D-Liscious, Freedom, Hatikwa, IamSputnik, Memento Mori, Omiki, Ranji, Serix, Zyce

Auf zwei Floors kann im Mäx zu Psytrance, Goa und Progessive abgegangen werden.

Club Medusa

Beim Club Medusa solltest du nicht in Strassenkleidung auftauchen. Bild: eventfrog

Ort: Club Medusa, Zürich

Zeit: 21:00 - 06:00 Uhr

Alter: 18+

Preis: CHF 50.00 (Tickets für Männer ohne Begleitung sind ausverkauft) / CHF 60.00 (Abendkasse)

Line-up: Shady Miles, Candrani, Afternow, Nico und Alfred Kanzler





Bei der Eventbeschreibung des Fetischclubs heisst es, es werde ein Fest voller Dekadenz, Exzess, Skandal und Eskalation erwartet. Dies versprechen auch Highlights wie diverse Themenzimmer, einen Whirlpool, Duschwannen, ein Darkroom oder Candygirls und -boys.

Clubbesucher sollten nicht in Strassenkleidern auftauchen, sondern Looks in Latex, Lack, Leder, Gummi, Fantasy etc. tragen. Hauptsache nicht «normal».

Komplex 457

Ort: Komplex 457, Zürich

Zeit: 23:00 - 06:00 Uhr

Alter: 18+

Preis: CHF 39.90 (Phase 3) (alles andere ist schon ausverkauft)

Line-up: Nicolas Julian, Jazzy, Kntrlvrlst, Onx b2b Moupe, Marcism



Im Komplex 457 gibt es ein internationales DJ-Line-up sowie auch Auftritte von Locals. Es erwartet dich Hardtechno vom Feinsten.

Exil

Ort: Exil, Zürich

Zeit: 23:55 - 11:00 Uhr

Alter: 18+

Preis: CHF 59.90 (Last Call Ticket) (alles andere ist schon ausverkauft)

Line-up: Kylie, JakoJako, Rene Wise, Fadi Mohem, D.Dan



Im Exil kann fast bis am Sonntagmittag geraved werden. Gespielt wird Hypnotic und Deep Techno. Ein Teil des Line-ups wird noch bekannt gegeben.

Plaza

Im Plaza heisst es wieder Rave on. Bild: tickets.raveon.ch

Ort: Plaza Club, Zürich

Zeit: 23:00 - 07:00 Uhr

Alter: 18+

Preis: CHF 33.80

Line-up: Gregor Tresher, Marek Hemmann, Mark Reeve und Oliver Huntemann, Alessio Da Silva, Andrea Terramossi, Claude Tarrell, Dani AlvesKoller & Morelia, Lell Nahar, Pacho, Russo VolumeShana Torsello, Vanita, Vanto & Mancuso



Der Plaza Club bietet internationale Headliner und Techno-Grössen wie Gregor Tresher, Marek Hemmann, Mark Reeve und Oliver Huntemann. Gefeiert werden kann auf insgesamt drei Floors.

Supermarket

Im Supermarket kann das ganze Wochenende gefeiert werden. Bild: supermarket

Ort: Supermarket, Zürich

Zeit: Freitag 20:00 - 5:00 Uhr / Samstag 17:00 - Montag 05:00 Uhr

Alter: Freitag 18+ / Samstag & Sonntag 20+

Preis: CHF 15.00 - 57.00 (je nach Tag)

Line-Up: Serenne, Charlie, Zefzeed, Jetru, Aline, Mihigh, Cezar, Priku, Arapu, Gescu, Flavio, Paul K und A:RPIA:R



Im Supermarket kann das ganze Wochenende gefeiert werden. Schon am Freitag geht es los. Tickets können entweder für einen Tag oder für das ganze Wochenende gekauft werden. Am Samstag kommst du aber erst ab 20 Jahren rein. Gespielt wird Techno und House.

Weitere Afterpartys

Auch diese Afterpartys finden in Zürich statt: