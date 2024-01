«Dettling kann noch so gut sein – auf den Erfolg der SVP hat er kaum Einfluss»

Ohne Öffnung in gewissen gesellschaftspolitischen Fragen wie Kita-Plätzen , wie das etwa Nationalrat Benjamin Giezendanner forderte, habe das SVP-Milieu Grenzen. Das zeige sich oft bei den Ständeratswahlen, an denen viele SVPler scheitern.

Etwas anders klingt es am anderen Ende der Politlandschaft. Ähnlich wie bei Bundesratswahlen sei es schon so: «Es ist gut, bei anderen Parteien jemanden an der Spitze zu haben, der möglichst schlecht ist», sagt SP-Nationalrat Fabian Molina. Er gibt sich indes «noch recht entspannt», dass auch Dettling die SVP nicht neu erfinde. Wie talentiert Dettling als Präsident dann wirklich sei, werde man sehen.

Wie kommt die Personalie Dettling im Bundeshaus an? Fürchten andere Parteien eine (zu) starke SVP-Führung? «Ein starker Kopf in einer Partei – und das wird Dettling wohl sein – macht die Sache auch für uns andere Parteien spannender», sagt die Chefin der FDP-Frauen, Susanne Vincenz-Stauffacher . Das sei gut für den Wettbewerb. Sie sitzt mit Dettling in der Umweltkommission.

Tatsächlich vereinige Dettling auf den ersten Blick viele Vorteile eines erfolgreichen Präsidenten, so die Analyse von Politikwissenschaftler Michael Hermann, Geschäftsführer der Forschungsstelle Sotomo. Dettling sei inhaltlich versiert, voll auf Parteilinie plus leutselig und umgänglich.

Was heisst das für die grösste Partei der Schweiz? Mit so viel partei-internem Rückenwind vermag Dettling da die SVP zu neuen Triumphen führen? Zu noch mehr Wachstum gar?

Dieses Mal aber, freut sich die SVP, dieses Mal kommt es gut. Als einziger Kandidat ist Dettlings Wahl an der DV am 23. März Formsache.

SVP-Nationalrat und Asylchef Andreas Glarner verlor die Nerven und stellte zwei Twitterinnen mit Bild an den Facebook-Pranger , mit dem beleidigenden Kommentar: «Ich verstehe irgendwie schon, dass sie links und feministisch sind.» Die beiden hatten ihn wiederholt aufgefordert, seine falsche Behauptung zu korrigieren, der Bund hätte in Chiasso Pensionäre rausgeschmissen, um Platz für 500 Asylsuchende zu schaffen.

