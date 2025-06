Der Sänger und Gitarrist Marco Marchi ist im Alter von 67 Jahren gestorben. quelle: marcomarchi.ch

Tessiner Bluesmusiker Marco Marchi ist gestorben

Der Sänger und Gitarrist Marco Marchi ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Das geht aus einer Todesanzeige hervor. Der Bluesmusiker hatte einen langen Kampf gegen eine Krankheit hinter sich, wie diverse Tessiner Medien am Donnerstag berichteten.

Mit seiner Bandcombo Marco Marchi & The Mojo Workers trat der aus dem italienischen Stradella stammende Wahltessiner in der ganzen Schweiz auf. Auch international war Marco Marchi in der Bluesszene ein Name.

Das Quartett, 2009 von Marchi gegründet, ist vor allem dafür bekannt, den Roots Blues zu entstauben. Das Repertoire der Band reicht von Ragtime bis hin zum Chicago-Blues. Die Musiker interpretieren sowohl Songs von Blueslegenden wie etwa Big Bill Broonzy als auch Eigenkompositionen. (nib/sda)