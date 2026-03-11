bedeckt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Polizei erlegt Kalb nach Flucht aus Schlachtbetrieb

Tierschützerinnen und Tierschützer dokumentierten die Flucht des Kalbes aus dem Schlachtbetrieb.Video: extern/zvg

Polizei erlegt Kalb nach Flucht aus Schlachtbetrieb: «Das Tier liess sich nicht sichern»

Ein Kalb floh aus einem Schlachtbetrieb, überlebte jedoch trotz Rettungsversuchen von Tierschützenden nicht.
11.03.2026, 16:2211.03.2026, 16:43
Chantal Stäubli
Chantal Stäubli

Ein Kalb entkam am frühen Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr dem Schlachtbetrieb der Bell Schweiz AG in Oensingen SO. Dem Tier gelang es, über einen Seitenrampenschutz zu überspringen und sich vom Gelände zu entfernen.

Nachdem der Vorfall der Polizei gemeldet worden war, versuchte die Polizei, das Kalb einzufangen. Doch das Tier liess sich nicht sichern. Schliesslich wurde das Kalb von einer fachkundigen Person erlegt, wie die Polizei Solothurn gegenüber watson mitteilt. Unterwegs war das Kalb rund eine Stunde.

Tierschützer versuchten das Tier zu retten

Tierrechtsaktivist Olivier Bieli befand sich zu dieser Zeit an einer Mahnwache vor dem Bell-Schlachthof in Basel. Eine Bekannte informierte ihn telefonisch über die Flucht des Tieres und bat um Hilfe für das Tier. Anschliessend versuchte Bieli, Kontakt mit der verantwortlichen Person bei Bell aufzunehmen, um das Tier seinem Gnadenhof Papillon zu überlassen. Doch die Bitte um Rettung sei nur entgegengenommen und weitergeleitet worden. «Unser fester Wille war es, das verängstigte Tier zu retten und ein Leben lang zu schützen», so Bieli.

Der Tierrechtsaktivist Olivier Bieli.
Der Tierrechtsaktivist Olivier Bieli.bild: zvg

Von der deutschen Tierschutzorganisation Team Tierschutz, die mit Bell telefonierte, erhielt er am Nachmittag die Information, dass das Tier noch am Leben sei. Doch zu diesem Zeitpunkt war das Kalb bereits tot. «Wir sind sehr traurig, dass wir Mikas Leben nicht retten konnten. Wir haben ihr/ihm diesen Namen gegeben, um sie/ihn aus der Anonymität zu holen.»

Die Polizei gibt keine Auskunft darüber, warum das Tier sterben musste. Sie schrieb nüchtern: «Zu grösseren Einschränkungen ist es nicht gekommen, allerdings rannte das Kalb im Bereich der Dünnernstrasse in eine Firmentüre, welche dabei beschädigt wurde. Die Schadenregulierung erfolgt direkt zwischen der Firma Bell AG und der betroffenen Firma.» (cst)

Das könnte dich auch interessieren:

Zoo Zürich kassiert nach Affen-Tötung Strafanzeige von Peta
Tierleid per Mausklick: Das schmutzige Geschäft hinter süssen Welpenbildern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Delfin «Mimmo» ist der Star von Venedig – jetzt schlagen Tierschützer Alarm
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Postauto-Brand: 3 Schwerverletzte im Spital +++ Parmelin: «Hintergründe werden geklärt»
Beim Brand eines Postautos am späten Dienstagnachmittag im Zentrum von Kerzers FR sind sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt, drei davon schwer.
Zur Story