wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Tourismus

Schweizer Bergbahnen: Zwischenbilanz der Sommersaison

Chur Bergbahnen mit Blick auf die Stadt Chur
Der Branchenverband Seilbahnen Schweiz (SBS) meldet in allen Regionen mehr Gäste als im Vorjahr.Bild: Chur Tourismus

Schweizer Bergbahnen: In allen Regionen mehr Gäste als im Vorjahr

03.10.2025, 09:0603.10.2025, 09:06

Die Schweizer Bergbahnen haben eine positive Zwischenbilanz zur laufenden Sommersaison gezogen, die von Mai bis Oktober dauert. Der Branchenverband Seilbahnen Schweiz (SBS) meldete am Freitag für alle Regionen mehr Gäste und hofft nun auf einen positiven Ausklang im Oktober.

Von Saisonbeginn im Mai bis Ende September wurden 11 Prozent mehr Gäste gezählt als im Vorjahr, wie der SBS mitteilte. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre waren es gar 24 Prozent mehr.

Nach einem wechselhaften Juli und einem durchzogenen August habe der September klar zugelegt, hiess es weiter. Im ersten Monat nach den Sommerferien lag das Plus bei 11 Prozent zum Vorjahr und 14 Prozent über dem Schnitt der letzten fünf Jahre.

Ausländische Gäste treiben Wachstum

«Grundsätzlich zeigt sich, dass das Sommergeschäft weiterhin wächst und auch ausländische Gäste die Schweizer Berge zunehmend im Sommer besuchen», wird SBS-Direktor Berno Stoffel zitiert.

Das ziehe aber auch Investitionen mit sich: Damit das Sommerangebot weiter ausgebaut werden könne, müssten einzelne Kantone erst die raumplanerischen Voraussetzungen schaffen. «Es besteht diesbezüglich Handlungsbedarf», so Stoffel.

Alle Regionen im Plus – Hoffnung auf Schlussspurt

Überdurchschnittlich schnitten in der bisherigen Sommersaison denn auch Regionen mit vielen internationalen Gästen ab. Den grössten Zuwachs verzeichneten die Waadtländer und Freiburger Alpen mit plus 22 Prozent, gefolgt vom Berner Oberland (+17%) und dem Wallis (+13%).

Die weiteren Regionen wuchsen alle im einstelligen Bereich: Graubünden (+5%), Zentralschweiz (+7%), Ostschweiz (+7%) und Tessin (+6%).

Für den Oktober, den letzten Monat der touristischen Sommersaison, hofft der SBS auf einen positiven Schlussspurt mit «goldenen Herbsttagen». Ab November beginnt dann die Wintersaison. (sda/awp)

Mehr zum Schweizer Tourismus:

Schweizer Tourismus steht vor einem Rekordsommer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vermeintlich langweilige Touristenbilder mal anders
1 / 25
Vermeintlich langweilige Touristenbilder mal anders

Den Touristen mal zeigen, wie es sich anfühlt, so gehalten zu werden.Bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweden oder Schweiz? Tourismuskampagne soll ein für alle Mal Klarheit schaffen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Finanzsorgen wachsen – jeder zweite Schweizer kann nicht sparen
2
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
3
Israels Marine fängt Schiffe der Gaza-Hilfsflotte ab – auch Greta Thunberg gestoppt
4
Aussage von Cassis zur EU gibt zu reden
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Hamas: «Brauchen mehr Zeit» +++ Israel tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon
3
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
4
US-Kampfjets flogen nahe Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
5
FIFA stellt WM-Ball «Trionda» vor +++ Debrunner auch über 100 m nicht zu schlagen
Teurere Angebote floppten am Zürcher HB – so sehen die neuen Pläne aus
Die SBB wollten den Zürcher Hauptbahnhof aufwerten. Das hat nur mittelmässig funktioniert, wie aktuelle Entwicklungen zeigen. Dafür ziehen neue Mieter in den Knotenpunkt ein.
Die SBB müssen einen Rückschlag einstecken beim Versuch, ihre Bahnhöfe zu gentrifizieren. Vor zwei Jahren berichtete CH Media, dass die Bahn sie aufmöbeln will – und dass günstige Anbieter im Laden- und Gastrobereich oft zugunsten von teureren Konzepten Platz machen müssen. Die SBB begründeten diese Strategie mit der Steigerung der Aufenthaltsqualität. Nun zeigt sich am grössten Schweizer Bahnhof, dem Hauptbahnhof Zürich mit seinen 411'000 Ein- und Aussteigern täglich: Die Pendlerinnen und Pendler machen nicht mit.
Zur Story