Diesen Sommer gab es in Schweizer Hotels so viele Übernachtungen wie noch nie zuvor. Bild: KEYSTONE

Schweizer Hotels erleben weiteren Rekordsommer

Die Schweizer Hotellerie hat im August erneut mehr Gäste empfangen. Zusammen mit den beiden Vormonaten ergibt sich damit ein Rekordsommer, wie die definitiven Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Freitag zeigen.

Überraschend kommt das nicht: Provisorische Schätzungen des BFS hatten den Rekordsommer bereits angezeigt. Nachdem die Schweizer Hotellerie bereits im Vorjahr einen Rekordsommer erlebt hatte, zählt die Branche nun nochmals klar mehr Gäste aus dem In- und Ausland.

Im August waren es insgesamt 5,0 Millionen Übernachtungen – ein Anstieg von 3,2 Prozent. Bei den internationalen Gästen waren es mit 2,8 Millionen Logiernächten 5,0 Prozent mehr. Auch die Inlandsnachfrage zeigte sich leicht positiv: +1,0 Prozent auf 2,2 Millionen.

So viele Übernachtungen wie noch nie

Über den gesamten Sommer hinweg (Juni bis August) erreichte die Branche 14,0 Millionen Übernachtungen. Das sind nochmals 2,6 Prozent mehr als im Rekordsommer 2024. Die Nachfrage aus dem Ausland stieg um 2,8 Prozent auf 7,7 Millionen, während die Buchungen aus dem Inland um 2,2 Prozent auf 6,3 Millionen Logiernächte zunahmen.

Von Januar bis Ende August 2025 summierten sich die Übernachtungen auf 30,3 Millionen. Das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit bleibt die Branche auf Kurs, den bisherigen Bestwert von 42,8 Millionen Logiernächten aus dem Jahr 2024 sogar zu übertreffen. (sda/awp)