Roger Federer und Halle Berry schlemmen Fondue in neuem Werbevideo

In einem neuen Werbefilm von Schweiz Tourismus trifft Tennislegende Roger Federer auf Hollywoodstar Halle Berry.

Der Clip im Stil eines «Making-of» wurde von Regisseur Marc Forster rund um den Vierwaldstättersee gedreht und zeigt die beiden in verschiedenen Schweizer Verkehrsmitteln, darunter Gondelbahnen, Postautos und Schiffe.

Es ist die fünfte Zusammenarbeit zwischen Federer und Schweiz Tourismus. Für die aktuelle Kampagne «Beautiful Autumn» begleitet die US-Schauspielerin Halle Berry Federer, um den Schweizer Herbst zu präsentieren.

Berry ist aus Filmen wie «Die Another Day», der «X-Men»-Reihe und «Catwoman» bekannt. Ziel der Kampagne ist die internationale Vermarktung des Schweizer Herbstes, unter anderem in den USA, Grossbritannien, Deutschland und Asien.

