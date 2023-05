Ein Drittel aller Arten in der Schweiz sind vom Aussterben bedroht

Biodiversität bleibt ein Problem in der Schweiz Bild: Shutterstock

Die Schweiz ist im Kampf gegen den Verlust der Artenvielfalt im letzten Jahrzehnt kaum vorangekommen. Das zeigen zwei Studien des Bundesamtes für Umwelt (Bafu). Rund ein Drittel aller Arten sind vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, oder gelten als verletzlich.

«Die beiden Berichte zeigen ein eindeutiges Bild: Um die Biodiversität zu fördern und zu schützen gibt es noch viel zu tun. Aber es gibt auch Erfolgsgeschichten, beispielweise der Weissstorch, der dank gezielten Massnahmen nicht mehr auf der Roten Liste ist», sagte BAFU-Direktorin Katrin Schneeberger an einer Medienkonferenz anlässlich des Internationalen Tags der Biodiversität.

Den Studien «Biodiversität in der Schweiz» und «Rote Listen – Gefährdete Arten und Lebensräume in der Schweiz» zufolge hat sich die Gefährdung vieler Fisch-, Reptilien- und Vogelarten erhöht. Und der Zustand von ökologisch wertvollen Lebensräumen hat sich verschlechtert, zudem sind sie zu wenig vernetzt. «Diese kleinen Flächen sind zwar für die Erhaltung der Artenvielfalt wichtig, sie sind aber oft isoliert. Das ist für wandernde Arten und für den Erhalt der genetischen Vielfalt ein Problem», erklärte BAFU-Vizedirektorin Franziska Schwarz.

Katrin Schneeberger Bild: keystone

Eine grosse Arten- und genetische Vielfalt erhöht die Chance, dass die Natur sich an Extremereignisse wie Trockenheits- und Hitzestress anpassen kann. Das ist heute wichtiger denn je: «Eine reiche Biodiversität dient auch dem Klimaschutz. In den letzten Jahren wurden einige Fortschritte erzielt, die jedoch noch nicht ausreichen, um den Trend umzukehren. Wir brauchen die Zusammenarbeit aller Akteure», sagte Katrin Schneeberger.

Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahren den Anteil der Flächen zugunsten der Biodiversität erhöht. Das hilft der Artenvielfalt, aber es braucht weitere Anstrengungen. Auch ein grosses Potenzial ortet der Bundesrat in den Siedlungsgebieten.

Deshalb reagiert der Bund mit verschiedenen Massnahmen. So will der Bundesrat mit seinem indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative die Qualität und die Vernetzung von Lebensräumen fördern sowie die Natur im Siedlungsraum voranbringen. Konkret heisst das, dass schon in der Raumplanung mehr naturnah gestaltete Grün- und Gewässerräume, Stadtwälder, Wasserflächen oder begrünte Dächer und Fassaden vorgesehen werden sollen. Denn mehr Naturnähe in den Städten ist für die biologische Vielfalt und die Bevölkerung wertvoll.

Bild: keystone

Bei der Förderung der erneuerbaren Energien ist eine Interessenabwägung zwischen Schutz und Nutzung nötig. Der Bundesrat will den Zubau auf so genannte «Eignungsgebiete» fokussieren. Das sind Gebiete, die sowohl aus Produktions- wie auch aus Schutzsicht besonders für den Zubau geeignet ist.

