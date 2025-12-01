Fels absturzgefährdet: Uri sperrt Wanderweg in Erstfeld

Oberhalb der Kantonsstrasse im Gebiet Bruust in Erstfeld drohen mehrere Kubikmeter Fels abzustürzen. Der Kanton Uri sperrt deshalb den Wanderweg und schützt die Strasse mit Stahlpalisaden.

Mit einer Stahlpalisade soll die Strasse geschützt werden. Bild: Baudirektion Uri

Messungen hätten gezeigt, dass oberhalb der Kantonsstrasse in Erstfeld im Gebiet Bruust fünf bis zehn Kubikmeter Fels «akut absturzgefährdet» sind, teilte die Urner Baudirektion am Montag in einem Communiqué mit. Weitere rund 15 Kubikmeter bewegten sich und blieben unter Beobachtung, hiess es weiter.

Der Kanton Uri sperrt den Wanderweg Richtung Bruust-Schwandi entlang der Kantonsstrasse von der Passerelle bis zur Unterführung Steinbruch ab sofort und bis auf Weiteres. Um den Verkehr auf der Kantonsstrasse zu sichern, wurden entlang der Strecke Stahlpalisaden installiert, die mögliche Felsmassen auffangen sollen, hiess es weiter. (sda)