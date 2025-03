Die Schweizerische Nationalbank investiert in Donald Trumps Truth Social

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat mit dem Kauf von Aktien in Donald Trumps Medienunternehmen, der Trump Media & Technology Group, investiert. Dabei handelt es sich um die Muttergesellschaft von Truth Social, der Kurznachrichten-Plattform, die Trump gründete, als er auf Twitter (heute X) gesperrt wurde.

Laut der US-Börsenaufsichtsbehörde US Securities and Exchange Commission waren Ende Dezember 157'500 Stammaktien der Trump Media & Technology Group in Besitz der SNB. Dies entspricht einem Wert von umgerechnet rund 4,75 Millionen Franken.

Die SNB kommentiere einzelne Anlagen nicht, sagte eine Sprecherin zu 20 Minuten. Mit ihren Aktienanlagen verfolge sie einen «möglichst marktneutralen, passiven Investitionsansatz». Die Nationalbank bilde die einzelnen Aktienmärkte «in ihrer Gesamtheit» ab und diversifiziere ihre Anlagen «möglichst breit».

Die SNB nehme grundsätzlich keine Titelselektion vor, ausserdem verzichte sie auf eine «Über- oder Untergewichtung einzelner Sektoren». Eine Investition schliesse sie nur aus, wenn Produkte oder Produktionsprozesse eines Unternehmens «in grober Weise gegen gesellschaftlich breit anerkannte Werte» verstossen.

Die SNB in Zürich. Bild: keystone

Auch ZKB investiert

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat ebenfalls Aktien des Trump-Unternehmens gekauft. Im November betrug der Wert 237'000 Dollar, wie der Tages-Anzeiger berichtet. Danach stockte die ZKB auf, Ende Dezember waren es 710'000 Dollar.

(rbu)