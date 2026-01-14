Trumps Vorbote: Ein amerikanisches Transportflugzeug, das bereits am Dienstag in Zürich gelandet ist. Bild: keystone

Wer kommt, wie Trump anreist: Das musst du zum WEF wissen

Am kommenden Montag beginnt in Davos das Weltwirtschaftsforum. Eine Rekordzahl an Staatschefs ist angemeledet. Zu reden dürfte aber vor allem einer geben.

Wer sind die wichtigsten WEF-Gäste?

Das World Economic Forum (WEF) versammelt hochrangige Unternehmer, etwa Microsoft-Chef Satya Nadella, UBS-CEO Sergioi Ermotti oder Novartis-CEO Vas Narasimhan. Rund 1700 Top-Manager sind angemeldet.

Der mit Abstand wichtigste Gast ist dieses Jahr aber US-Präsident Donald Trump. Im Vorjahr hatte er noch per Videoschalte teilgenommen, nun wird er nach Davos reisen. Ihm folgen unter anderen Aussenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent sowie der Handelsbeauftragte Jamieson Greer.

Weitere namhafte Gäste aus der Politik sind der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Israels Präsident Isaac Herzog, Mohammed Mustafa, der Premierminister der Palästinenserbehörde und Argentiniens Präsident Javier Milei. Ausserdem kommt He Lifeng, der stellvertretende Ministerpräsident von China mit einer grossen Delegation. Vonseiten EU sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz vertreten.

In welcher Zusammensetzung der Bundesrat teilnimmt, wird am Freitag bekannt. Sicher dabei ist aber Bundespräsident Guy Parmelin.

Insgesamt sind 64 Staatschefs angemeldet. Das ist gemäss dem neuen WEF-Chef WEF-Chef Børge Brende ein Rekord, wie er an einer Pressekonferenz am Dienstag erzählte.

Auch dabei sind die Vertreter internationaler Organisationen wie UNO-Generalsekretär António Guterres.

Wie reist Trump ans WEF?

Donald Trump fliegt mit der «Air Force One» zum Flughafen Zürich. Das ist eine aufgemotzte Boeing 747. Für die Weiterreise nach Davos bestehen danach zwei Möglichkeiten.

Bei guten Wetterbedingungen kommt wohl ein Helikopter-Konvoi zum Zug. Trump würde voraussichtlich bei einem provisorischen Flughafen am Davosersee landen, wie dies bei seinem Besuch 2020 der Fall war. Danach ginge es mit dem Konvoi ins nahegelegene Hotel Alpengold, der vorübergehenden Bleibe des amerikanischen Präsidenten.

Apropos Konvoi: Sollte das Wetter zu schlecht für den Heli-Flug sein, kommt die präsidiale Limousine zum Zug, das «Biest». Das gepanzerte Fahrzeug wäre Teil einer langen Fahrzeugkolonne bestehend aus Motorrädern, sowie Doppelgänger- und Überwachungsfahrzeugen.

Das Militärtechnologieportal twz.com bezeichnete den präsidialen Konvoi mal als «rollendes, gepanzertes weisses Haus». Im Schlepptau hätte der Präsident damit eine Notfall-Einsatzgruppe, sein Kommunikationsbüro sowie medizinische Versorgungsmöglichkeiten. Die Zusammensetzung des Konvois kann variieren, dürfte aber aus den folgenden Grundelementen bestehen:

Stehe ich im Stau, wenn Trump mit einem Fahrzeug-Konvoi nach Davos reist?

Auf Fragen zu möglichen Verkehrseinschränkungen antwortet die Kantonspolizei Zürich, dass sie aus polizeitaktischen Gründe keine Auskunft gebe. Vor rund sechs Jahren erklärte ein Sprecher der Zürcher Kantonspolizei dem «Blick», dass zwar nicht mit grossen Verkehrseinschränkungen zu rechnen sei, aber mit kurzen Wartezeiten bei Autobahneinfahrten. Damals entschieden sich die Amerikaner für Trumps Heimreise auf den Strassenkonvoi zu setzen, anders als ursprünglich angekündigt war.

Was gibt am WEF zu reden?

Das Motto des WEF lautet dieses Jahr «A Spirit of Dialogue». Es ist eine Anspielung auf die herausfordernde geopolitische Lage. Auf dem Programm steht etwa die Frage, wie Kooperation trotz wachsender globaler Spannungen möglich bleibt. Medial und politisch dürfte aber primär beschäftigen, was Donald Trump sagt.

Er soll am Mittwochnachmittag eine Rede halten. Damit ist bereits absehbar, dass es am WEF zu einem Spagat zwischen den tatsächlichen und den offiziellen Gesprächsthemen kommt. Gemäss Programm soll es am WEF auch um Wohlstand innerhalb der planetaren Grenzen gehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass Klima- und Naturschutz in Trumps Rede eine Rolle spielen.

Kommt es zu Protesten?

Davon ist auszugehen. Gemäss der NZZ und dem Bündner Tagblatt sind in Davos rund zehn Gesuche für kleinere Proteste und zwei klassische Demonstrationen eingegangen. Eine davon ist die alljährliche Protestwanderung der Bewegung «Strike WEF». Dabei legen verschiedene Kollektive den Weg von Küblis nach Davos zurück, um gegen den «autoritären Kapitalismus» und das WEF zu protestieren, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die zweite Demo-Gruppe ist die Juso.