Die USA sprechen Reisewarnung für die Schweiz aus

Auch in früheren Jahren hatten die USA bereits Reisewarnungen für die Schweiz herausgegeben. Und das Land ebenfalls auf «Stufe 1» eingeordnet. Es handelt sich somit nicht um eine akute Lage, sondern um eine generelle Einschätzung der Sicherheitslage. Wieso die USA die Warnung nun erneut haben, ist unklar. (nib)

Für Terrorismus und politische Gewalt sprechen die Behörden ein «geringes bis mittleres Risiko» aus. In einem Bericht der US-Behörden wird geschrieben, dass Extremisten die Schweiz seit Langem als Rückzugs- oder Unterstützungsort für Anschlagsplanungen betrachten würden.

Vorsicht wird vor allem in den grossen Städten der Schweiz gefordert. Dort sei laut dem Ministerium mit einer leicht erhöhten Gefahr durch Kleinkriminalität, wie Taschendiebstähle, zu rechnen. Der Ratschlag an Reisende lautet: Wachsam bleiben und auf persönliche Gegenstände achten.

Die Schweiz wurde in «Stufe 1» eingeordnet. Dies bedeutet, dass Reisende «normale Vorsichtsmassnahmen» treffen sollen. Auf der offiziellen Webseite «Travel.State.Gov» werden Reisende darauf hingewiesen, dass sie sich bei der Botschaft in Bern für Warnmeldungen anzumelden.

Die USA haben eine Reisehinweis für die Schweiz ausgesprochen. Vor allem in grossen Städten wie Genf sollen sich Reisende wachsam aufhalten.

