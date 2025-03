Laut Swisslos zeige das System bei einem erneuten Scan «Gewinn bereits ausbezahlt». Das Unternehmen vermutet, dass das Ganze über die Abrechnung aufgefallen ist: «Falls die Mitarbeiterin sich Gewinnbeträge mehrfach auszahlte, resultierte eine Differenz zwischen dem Bestand in der Kasse der Verkaufsstelle und der Abrechnung, welche die Verkaufsstelle von uns erhält. So könnte das Ganze aufgefallen sein».

Die Frau wurde bei ihren Aktivitäten erwischt, konnte sich daraufhin aber mit dem Detailhändler arrangieren. Gemäss dieser Abmachung soll sie den Betrag in Raten zurückzahlen. Weil dies von der Staatsanwaltschaft als aufrichtige Reue aufgefasst wird, führe dies zudem zu strafmildernden Umständen.

Die 49-Jährige arbeitete in Bern bei einem Detailhändler. Der Italienerin war ihr Lohn wohl aber nicht genug, denn sie nutzte während einem halben Jahr eine weitere Einnahmequelle, berichtet 20 Minuten .

Eine Verkäuferin hat in Bern unrechtmässig Lotto-Gewinne eingesteckt. Jetzt wurde sie dafür verurteilt.

