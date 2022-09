Bertschy & Maurer: So triumphiert ein ungleiches Duo in der «Arena» zur Verrechnungssteuer

Bertschy & Maurer: So triumphiert ein ungleiches Duo in der «Arena» zur Verrechnungssteuer

Ich darf nicht abstimmen oder will hier nur die Antworten sehen

Ja Nein Enthaltung Ich darf nicht abstimmen oder will hier nur die Antworten sehen

Was stimmst du am 25. September 2022 bei der Verrechnungssteuer?

Dagegen wehren sich linke Organisationen: Sie bekämpfen die Reform mit einem Referendum. Ihre Hauptkritik richtet sich wegen der zu erwartenden Steuerausfällen in der Höhe zwischen jährlich 200 und 300 Millionen Franken. Davon würden nur Grosskonzerne und das Ausland profitieren. Befürchtet wird zudem ein Rückgang bei der Steuermoral.

Konkret geht es um jene, die im Zusammenhang mit inländischen Obligationen verrechnet werden: Bundesrat und Parlament wollen die Umsatzabgabe und die Verrechnungssteuer darauf abschaffen. Befürwortet wird das von den bürgerlichen Parteien – sie wollen die Schweizer Wirtschaft fördern, in dem Investitionen attraktiver gemacht werden.

In der Schweiz arbeiten – salopp gesagt – sowohl Mensch als auch Geld. Der Staat zieht deshalb nicht nur Steuern auf Löhne, sondern auch auf «Löhne des Kapitals» ein. Über eine dieser Kapitaleinkommenssteuern stimmen wir nun ab: Am 25. September entscheidet die Stimmbevölkerung über eine Teilabschaffung der Verrechnungssteuer .

Verrechnungssteuer in 120 Sekunden – darüber stimmen wir ab

Im September stimmen wir in der Schweiz über eine Teilabschaffung der sogenannten Verrechnungssteuer ab. Der Bund würde damit auf einen Teil seiner Steuereinnahmen verzichten.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

20 Jahre lang an der Langstrasse angeschafft: «Keine Frau hat ein solches Leben verdient»

So schmecken die Kaffee-Kugeln der Migros

Glaub mir, diese 31 Tierbilder sind genau das, was du an einem Freitag brauchst

Rassismus-Eklat bei «Rings of Power» – jetzt schreitet Frodo ein

The real f*cking Deal!

Die Survival-Serie «7 vs. Wild» sorgt schon vor dem Start für Furore und rote Köpfe

Leichenwagen mit Sarg der Queen verlässt Balmoral ++ Staatsbegräbnis in 8 Tagen

Tierwohl vs. Billigfleisch: Eine Bäuerin bringt es in der «Arena» auf den Punkt

Diese Schweizer Seen hauen dich mit ihrer Farbe um

Bergseen verzaubern uns immer wieder mit einem farblichen Schauspiel. Insbesondere jetzt im Herbst lohnt sich der Besuch des einen oder anderen «Seelis» für ein zauberhaftes Erlebnis.

Bergseen wirken auf viele Wanderer magisch. Ihre Faszination zieht uns an. So war das auch bei unseren Bergseen-Tipps vor einigen Wochen. Weil ihr die so geliebt habt, kommt hier Teil 2. Allerdings legen wir hier den Fokus auf das Farbenspiel.