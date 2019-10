Schweiz

Klimawandel: Das sind die Sorgen der watson-User



Das tun 3400 watson-User gegen den Klimawandel – keine Kinder kriegen gehört nicht dazu

Was löst die drohende Klima-Katastrophe in dir aus? Und was machst du ganz persönlich gegen die Erderwärmung? Hier findest du die Auswertung des watson-Klima-Sorgometers. Besonders der Fleischkonsum sorgt für kontroverse Aussagen.

Wie die erste Welle des watson-Sorgometers aufgezeigt hat, ist der Klimawandel mit Abstand die grösste Sorge der watson-User.

Wir wollten es genauer wissen: Was beschäftigt dich wirklich rund um die Erderwärmung? Und was macht dich richtig sauer?

Über 3400 watson-User haben bei der zweiten Umfrage mitgemacht und diverse Aussagen mit der Skala 1–10 bewertet (1 «trifft gar nicht zu» und 10 «trifft zu»).

Diese 5 Aussagen haben am meisten Zustimmung erhalten:

Die Politik hat völlig versagt, frühzeitig gegen den Klimawandel anzukämpfen.

Ich kaufe vermehrt regional ein.

Ich unterstütze die in der Schweiz geplante Flugticketabgabe.

Ich glaube, dass in der Schweiz bis 2100 alle Gletscher verschwinden.

Die Schweiz als Green-Silicon Valley: Der Staat sollte Milliarden investieren, damit wir Weltspitze bei den erneuerbaren Energien werden.

Diese 5 Aussagen haben am wenigsten Zustimmung erhalten:

Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel.

Ich fürchte, dass mein Lieblingsstrand wegen des ansteigenden Meeresspiegels überflutet wird.

Ich überlege mir, wegen der Klima-Katastrophe keine Kinder auf die Welt zu stellen.

Es ist eh schon zu spät, den Klimawandel zu stoppen.

Ich weiss viel zu wenig über die Folgen des Klimawandels.

Umstrittene Themen

Ich esse weniger Fleisch, um das Klima zu schonen. Bild: watson

Ich fürchte, dass meine Kinder/Grosskinder in einer nicht mehr lebenswerten Welt gross werden. Bild: watson

Es braucht ein Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bis 2025. Bild: watson

Ich fürchte, dass die Temperaturen viel stärker ansteigen als derzeit prognostiziert Bild: watson

Die spannendsten Inputs der User

Wir haben unsere User weiter nach ihren konkreten Vorschlägen für mehr Klimaschutz gefragt. Hier eine Auswahl der Antworten. Ganz am Ende des Artikels findest du sämtliche Vorschläge im Kommentarfeld.

