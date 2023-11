Heute werden sieben Ständeratssitze vergeben – SP dürfte ihren laut Prognose verlieren

Seit 1857 besetzt die vormalige CVP die beiden Sitze in der kleinen Kammer – und das ausnahmslos. Dies dürfte sich laut Prognose auch im Jahr 2023 nicht ändern. Von der FDP tritt Philippe Nantermod an, um die Dominanz der Mitte zu beenden.

Im Wallis und in Freiburg sitzen die bisherigen Ständerätinnen und Ständeräte hingegen einigermassen fest im Sattel. Im Wallis werden laut Prognosen die beiden Mitte-Ständeräte Beat Rieder und Marianne Maret wiedergewählt. Im Kanton Freiburg stehen die Chancen für Mitte-Ständerätin Isabelle Chassot und FDP-Ständerätin Johanna Gapany ebenfalls gut. So würde der Ständerat demnach aussehen:

Spannend wird es besonders in Genf. Hier dürfte die SP laut Prognosen ihren Sitz an das Mouvement citoyens genevois (MCG) verlieren. Im Kanton Waadt dürfte die FDP ihren frei werdenden Sitz von Olivier Français mit Pascal Broulis verteidigen. Sollte Raphaël Mahaim von den Grünen den Sitz wider erwarten erobern, käme das einer Sensation gleich.

440 Stellen gestrichen –Spitalpersonal demonstriert in St. Gallen

Mehr als 2000 Menschen haben am Samstagmittag in der Stadt St. Gallen an einer Kundgebung gegen den geplanten Abbau von 440 Stellen in den St. Galler Spitälern protestiert. Die Entlassungen müssten gestoppt werden, hiess es. Die Politik solle Verantwortung übernehmen.