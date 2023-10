Die nächsten Wahlen sind erst in vier Jahren. Zeit für die (Rechts-)Bürgerlichen, hier über die Bücher zu gehen.

Dass der Frauenanteil im Parlament trotz rechtem Wahlsieg und grünem Wahlverlust (53 Prozent Frauenanteil auf Listen) nicht noch tiefer gefallen ist, ist nebst der in diesem Punkt vorbildlichen SP (55 Prozent Frauenanteil auf Listen) der Mitte zu verdanken. Die Mitte hat ihren Frauenanteil auf den Listen auf 43 Prozent steigern können. Ergebnis: Von ihren 7 neu Gewählten sind 4 Frauen.

Einverstanden, das wäre eine Frauenquote. Und Quoten sind unschön. In einer idealen, gleichberechtigten Welt bräuchte es sie nicht. Vorübergehend ist an Quoten aber nichts falsch.

Die Bisherigen haben die höchsten Wahlchancen. Egal, ob Frau oder Mann. Tritt ein Bisheriger oder eine Bisherige nicht mehr an, sollten die Parteien die Nachfolge konsequent mit einer Frau besetzen.

Pendelbewegungen gehören zur Schweizer Demokratie. Dieses Land mag keine Extreme. Nach der Klimawahl 2019 verlieren deshalb jetzt die Grünen, und die SVP findet zu alter Stärke zurück. Das kann in Zeiten von Kriegen und Krisen als Stabilität interpretiert werden. Stichwort: Korrekturwahl.

In der medialen Wahlberichterstattung ist das kaum mehr als eine Randnotiz.

Es leben mehr Frauen als Männer in der Schweiz . Auch mehr Schweizerinnen als Schweizer (und somit Wahlberechtigte). Eine einigermassen paritätische Geschlechter-Vertretung im Parlament sollte also drin liegen.

So wird das nichts.

Der Bundesrat verschiebt die Abstimmung über die Prämien-Initiative zugunsten zweier Altersvorsorge-Initiativen – zum Unverständnis von SP und Mitte.

Der Bundesrat terminierte in seiner Sitzung am Mittwoch die zwei Volksinitiativen zur Altersvorsorge. Am 3. März 2024 wird die Schweizer Stimmbevölkerung über die 13. AHV-Rente sowie über die Renteninitiative der Jungfreisinnigen abstimmen.