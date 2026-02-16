Jacques und Jessica Moretti in Sion, 11. Februar 2026.

Einflussreiche Rotlicht-Persönlichkeit unterstützte die Morettis

RTS hat mit einem Unterstützer des Paares in der Romandie gesprochen. Er ist in der Sexarbeit-Branche tätig, hat zur Finanzierung der Bar Le Constellation beigetragen und angeboten, die Kaution zu bezahlen.



Der Mann wird von RTS als eine Persönlichkeit aus dem Westschweizer Rotlichtmilieu vorgestellt. Als Betreiber mehrerer Massagesalons und Gründer der ersten Website für bezahlten Sex in der Romandie hatte er bereits mehrfach mit dem Gesetz zu tun.



Laut RTS ist der Mann ein Unterstützer der beiden Geschäftsführer des Le Constellation. In einem Interview mit den öffentlichen Medien gab er an, dem Paar etwa 50'000 Franken für die Renovierung und Eröffnung der Bar in Crans-Montana geliehen zu haben. Neulich habe er sich auch bereit erklärt, ihre Kaution zu bezahlen.



Ein Fall von schwerer Zuhälterei



RTS berichtet über die Verbindungen des Geschäftsmannes zu Jacques Moretti. Der Betreffende soll insbesondere in jenen Fall von schwerer Zuhälterei verwickelt gewesen sein, für den der Korsiker Moretti 2008 in Frankreich verurteilt wurde.



Neben der Leitung einer Bar in La Clusaz in der Haute-Savoie betrieb Jacques Moretti damals einen Massagesalon in Genf, für den er Prostituierte anwarb. Laut RTS soll er diesen Service auch in Einrichtungen angeboten haben, die von dem Westschweizer Unternehmer geführt wurden.



Obwohl er in dieser Angelegenheit nicht strafrechtlich verfolgt wurde, wird Letztgenannter in den Akten als einer der «Schweizer Zuhälter» genannt.



Das Le Constellation mit eingeweiht



Anfang 2010er-Jahre soll Jacques Moretti bei seiner Rückkehr in die Schweiz vom Romand unterstützt worden sein, eine Wohnung an der Waadtländer Riviera zu finden und sein Adressbuch zu erweitern.

2013 begab sich Jacques Moretti, mittlerweile mit Jessica verheiratet, nach Crans-Montana, wo ihm das Darlehen des Geschäftsmannes die Renovierung des Le Constellation ermöglicht haben soll. Gegenüber dem Schweizer Fernsehsender RTS erklärte dieser, dass er das Paar als «Freunde» betrachte und versicherte, dass ihm das Darlehen inzwischen zurückgezahlt worden sei. Er sei übrigens bei der Einweihung der Bar im Dezember 2015 dabei gewesen.



Laut den öffentlichen Medien bot der Romand dem Paar zehn Jahre später, nach dem Brandunglück an Neujahr, erneut seine Hilfe an und schlug Jessica Moretti vor, sich an der Zahlung der Kautionen zu beteiligen. Diese habe ihm jedoch mitgeteilt, dass «bereits eine andere Lösung gefunden worden sei». (jzs)

