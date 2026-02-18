4-Tage-Woche: Das Experiment sollte gross werden – was daraus geworden ist

Vier Tage Arbeit zu vollem Lohn: Das wollten Forscher vor vier Jahren in der Schweiz im grossen Stil testen. Nun läuft das Experiment langsamer an als gedacht, doch gibt es erste Erfahrungswerte.

Léonie Hagen Folge mir

Mehr «Schweiz»

Es ist eine Trendwende: Zum ersten Mal seit über 20 Jahren steigt in der Schweiz die Wahrscheinlichkeit, invalid zu werden, wieder an. Immer mehr Menschen fehlen häufiger am Arbeitsplatz, sowohl kurz- als auch langfristig. Umfragen der Gewerkschaften führen diese Entwicklung auf die Arbeitsbedingungen zurück. Fachkräftemangel, immer höhere Ansprüche und ständige Erreichbarkeit führten zu einer Überbelastung des Personals.

4-Tage-Woche: Auch ein Bauunternehmen nimmt am Schweizer Testlauf teil. (Symbolbild) Bild: keystone

Ein Gegenmittel, das gerade während der Coronajahre einen Hype erlebte, wäre die sogenannte 4-Tage-Woche. Die Idee: Ein Vollzeitpensum, das an vier statt fünf Arbeitstagen bewältigt wird, dies bei gleichbleibendem Lohn. Funktionieren soll die 4-Tage-Woche, indem unproduktive Zeiten reduziert und Abläufe effizienter gestaltet werden. Das soll mehr Freizeit ermöglichen.

Testphasen begannen verzögert

Die Idee stiess in Zeiten der Lockdowns und Homeoffice-Wellen auf grossen Anklang. Solide Daten zur Alltagstauglichkeit gab es in der Schweiz bisher aber nicht. Im Frühling 2024 wollte die Berner Fachhochschule in Zusammenarbeit mit der Organisation «4 Day Week Global» deshalb ein grosses Experiment lancieren und die 4-Tage-Woche mit Schweizer Unternehmen über ein halbes Jahr lang testen.

Nun, zwei Jahre später, hat das Projekt einen Dämpfer erhalten. Obwohl es schon früh Firmen gegeben habe, die Interesse gezeigt hätten, sei der Start langsamer gewesen als gedacht, sagt Projektleiter Veit Hailperin. Mit einem halben Jahr Verzögerung begannen die ersten Testphasen. Es nehmen bisher drei Unternehmen teil: ein Bauunternehmen, eine NGO und eine Dienstleistungsfirma. Eine Bank befindet sich aktuell in der Vorbereitungsphase des Projekts.

Die Schlüsse des Experiments scheinen bisher positiv. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Ursprünglich hätte man sich am Design einer Studie orientieren wollen, die in Deutschland durchgeführt wurde. Dort starteten 43 Unternehmen gleichzeitig in die Testphase, was bessere Vergleiche ermöglichte. Dafür sei die Schweiz allerdings «offensichtlich zu klein», sagt Hailperin. Bei einer zehnmal kleineren Bevölkerung sei es eigentlich naheliegend, dass bislang nur drei bis vier Firmen teilnehmen. Man habe nun darauf umgestellt, dass jede Firma individuell starte und laufend neue Unternehmen dazukommen könnten, so Hailperin. Dadurch sorge das Experiment aber «für viel mehr Arbeit» als gedacht.

Koordinationsaufwand steigt

Die Schlüsse scheinen bisher positiv. Die 4-Tage-Woche trage zu tieferem Stress, besserer Selbstorganisation und einem stärkeren Teamzusammenhalt bei. Die einzige grössere Herausforderung sei die Planung, insbesondere Schnittstellen zwischen verschiedenen Büros und Teams müsse man bei weniger Arbeitszeit besser koordinieren. Damit bestätige das Experiment, was schon in anderen Ländern gezeigt wurde, sagt Hailperin.

Eine Handvoll Unternehmen hat die Arbeitszeitverkürzung unabhängig von der Studie schon zuvor eingeführt, darunter etwa die Raiffeisenbanken Appenzeller Hinterland, Surselva und Luzerner Landschaft Nordwest. Die Anzahl Firmen, welche auf das neue Modell setzen, steigt. Doch das Interesse hält sich schweizweit noch in Grenzen.

Die Zurückhaltung gegenüber neuen Arbeitszeitmodellen sei nachvollziehbar, sagt Hailperin. Schliesslich sei die Umstellung durchaus mit Vorbereitungsaufwand verbunden. Gleichzeitig werde das Modell sowohl seitens der Angestellten als auch der Geschäftsleitungen oft unterschiedlich wahrgenommen. (aargauerzeitung.ch)