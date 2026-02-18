starker Schneeregen
Unterbruch Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Brig dauert bis Montag

HANDOUT - Bei der Stockgalerie zwischen Goppenstein und Hohtenn ist ein Personenzug der BLS entgleist, am Montag, 16. Februar 2026, in Goppenstein. Die Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Brig ist un ...
Am frühen Montagmorgen hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zum Entgleisen gebracht.Bild: KANTONSPOLIZEI WALLIS

Keine Regionalzüge zwischen Goppenstein und Brig VS bis Montag

18.02.2026, 13:1818.02.2026, 13:18

Die Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Brig wird voraussichtlich erst am Montagmorgen wieder in Betrieb genommen. Die Bergung des am Montag havarierten Zuges ist wegen der hohen Lawinengefahr nicht möglich, wie die BLS am Mittwoch mitteilte.

KEYPIX - A BLS passenger train derailed at the Stockgalerie tunnel between Goppenstein and Hohtenn, and 30 people were evacuated. The railway line between Goppenstein and Brig is closed. (KEYSTONE/Jul ...
Die Wiederinbetriebnahme ist voraussichtlich am Montag möglich.Bild: KEYSTONE

Die Bergungsarbeiten müssen wegen der angespannten Wettersituation und der hohen Lawinengefahr verschoben werden, wie es weiter in der Mitteilung hiess. Die voraussichtliche Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Hohtenn werde neu auf Montagmorgen, 5.30 Uhr, festgelegt.

Betroffen vom Unterbruch ist die Linie RE1. Für Reisende zwischen Visp, Bahnhof Süd, und dem Bahnhof Goppenstein stehen Ersatzbusse bereit.

Am frühen Montagmorgen hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zum Entgleisen gebracht. Fünf Personen erlitten Verletzungen, eine Person musste sich in Spitalpflege begeben. (sda)

