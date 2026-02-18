Am frühen Montagmorgen hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zum Entgleisen gebracht. Bild: KANTONSPOLIZEI WALLIS

Keine Regionalzüge zwischen Goppenstein und Brig VS bis Montag

Die Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Brig wird voraussichtlich erst am Montagmorgen wieder in Betrieb genommen. Die Bergung des am Montag havarierten Zuges ist wegen der hohen Lawinengefahr nicht möglich, wie die BLS am Mittwoch mitteilte.

Die Wiederinbetriebnahme ist voraussichtlich am Montag möglich. Bild: KEYSTONE

Die Bergungsarbeiten müssen wegen der angespannten Wettersituation und der hohen Lawinengefahr verschoben werden, wie es weiter in der Mitteilung hiess. Die voraussichtliche Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Hohtenn werde neu auf Montagmorgen, 5.30 Uhr, festgelegt.

Betroffen vom Unterbruch ist die Linie RE1. Für Reisende zwischen Visp, Bahnhof Süd, und dem Bahnhof Goppenstein stehen Ersatzbusse bereit.

Am frühen Montagmorgen hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zum Entgleisen gebracht. Fünf Personen erlitten Verletzungen, eine Person musste sich in Spitalpflege begeben. (sda)