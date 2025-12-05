bedeckt
Weihnachtsmarkt in der Schweiz: Diese schliessen nach dem Wochenende

Weihnachtsmarkt in Baden
Keine Angst, der Weihnachtsmarkt in Baden bleibt geöffnet.Bild: zvg

Achtung! Diese Weihnachtsmärkte sind nur noch dieses Wochenende geöffnet

05.12.2025, 11:1805.12.2025, 11:18
Reto Fehr
Reto Fehr

Die Glühwein-Saison ist voll im Gang. Trotzdem schliessen einige Weihnachtsmärkte dieses Wochenende bereits ihre Tore. Doch keine Angst, die meisten der grossen haben noch bis am 21. Dezember geöffnet. Hier die Übersicht:

Inhaltsverzeichnis
Diese Weihnachtsmärkte haben nur an diesem Wochenende offenDiese grossen Weihnachtsmärkte öffnen dieses WochenendeDiese grossen Weihnachtsmärkte sind bereits geöffnetAlle Weihnachtsmärkte der Schweiz

Diese Weihnachtsmärkte haben nur an diesem Wochenende offen

Weihnachtsmarkt in Einsiedeln SZ.
Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln schliesst nach diesem Wochenende.Bild: zvg

Von den fast 460 Weihnachtsmärkten in der Schweiz schliessen dieses Wochenende bereits 83 wieder ihre Tore! Doch bei den allermeisten handelt es sich um solche, die nur für einen Tag oder ein Wochenende überhaupt betrieben werden.

Einzige Ausnahme: Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln im Kanton Schwyz ist am Montag durch mit dem Weihnachtsgeschäft für dieses Jahr. Damit du keinen dieser Glühwein-Hotspots verpasst, hier die Übersicht nach Kanton:

Aargau

Mellingen (AG)

Chlausmarkt
Datum: 5. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Baden (AG)

Badener Adventsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Frick (AG)

Weihnachtsmarkt in Frick
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Hunzenschwil (AG)

Chlausmärt Hunzenschwil
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bremgarten (AG)

Weihnachts- und Christkindlimärt
Datum: 4. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Möriken-Wildegg (AG)

Wiehnachtsmärt auf dem Schloss Wildegg
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zofingen (AG)

Weihnachtsmarkt in der Altstadt Zofingen
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bad Zurzach (AG)

Weihnachtsmarkt Bad Zurzach
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Appenzell Ausserrhoden

Trogen (AR)

Trogener Advents Markt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Herisau (AR)

Herisauer Christkindlimarkt
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Appenzell Innerrhoden

Appenzell (AI)

Christkindlimarkt
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Basel-Landschaft

Diegten (BL)

Weihnachtsmarkt Diegten
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Frenkendorf (BL)

Weihnachtsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Laufen (BL)

Christkindlimarkt
Datum: 5. bis 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Basel-Stadt

Riehen (BS)

Riehener Dorfmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Bern

Beatenberg (BE)

Chlouse-Märit Beatenberg
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Hünibach (BE)

Wintermärit Hünibach
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Iseltwald (BE)

Weihnachtsmarkt Iseltwald
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


La Neuveville (BE)

Marché de Noël
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Matten (BE)

Weihnachtsmärt Matten
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Spiez (BE)

Chlousemärit
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Saanen (BE)

Weihnachtsmarkt Saanen
Datum: 6. und 20. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Trubschachen (BE)

Kambly Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November und 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Belp (BE)

Dezembermarkt
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Büren an der Aare (BE)

Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Burgdorf (BE)

Adventsmarkt
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Aarberg (BE)

Chlousermärit auf dem Stedtli-Platz Aarberg
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Trubschachen (BE)

Kambly Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November und 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Fribourg

Alterswil (FR)

St.-Nikolaus-Märit Alterswil
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Attalens (FR)

Marché de Noël d'Attalens
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Fribourg (FR)

Nikolausmärkte
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Gruyères (FR)

Saint-Nicolas à Gruyères
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Wünnewil (FR)

Weihnachtsmarkt in Wünnewil
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bulle (FR)

Marché de Noël, Marktplatz Bulle
Datum: 3. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Estavayer-le-Lac (FR)

Weihnachtsmarkt und Krippenweg (3. Dezember bis 6. Januar 2023)
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Genf

Vernier (GE)

Marché de Noël à Vernier-Village
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Glarus

Glarus GL (GL)

Weihnachtsmarkt
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Graubünden

Celerina (GR)

Weihnachtsmarkt Celerina
Datum: 5. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Andeer (GR)

Weihnachtsmarkt auf der Holzbrücke
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Savognin (GR)

Weihnachtsmarkt Savognin
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Tamins (GR)

Weihnachtsmarkt Tamins
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Pany (GR)

Weihnachtsmarkt Pany
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Roveredo (GR)

Mercato di Natale
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


San Bernardino (GR)

Grande Festa di San Nicolao
Datum: 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Thusis (GR)

Weihnachtszauber Viamala
Datum: 4. bis 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Jura

Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.

Luzern

Sursee (LU)

Chlausmärt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Willisau (LU)

Christkindli Märt
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Nottwil (LU)

Weihnachtsmarkt Nottwil
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Kriens (LU)

Weihnachtsmarkt im Bellpark
Datum: 5. bis 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Luzern, Hirschenplatz (LU)

Weihnachtsmarkt Hirschenplatz
Datum: 6. & 8., 13. & 14., 20. & 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Luzern, Schweizerhof (LU)

Schweizerhof-Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Neuchâtel

Boveresse (NE)

Marché de Noël de Boveresse
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Le Landeron (NE)

Marché de l'avent
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


La Chaux-de-Fonds (NE)

Marché de Noël de la Fondation Alfaset
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Savagnier (NE)

Marché Artisanal de Noël
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Le Locle (NE)

Marché de Noël Artisanal
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Les Brenets (NE)

Marché de Noël des Brenets
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Nidwalden

Beckenried (NW)

Beckenrieder Samichlais-Märcht
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Obwalden

Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.

Schaffhausen

Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.

Schwyz

Einsiedeln (SZ)

Einsiedler Weihnachtsmarkt
Datum: 28. November bis 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Solothurn

Balsthal (SO)

Chlause- Märet Bauschtu
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Dornach (SO)

Dornacher Weihnachtsmarkt
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

St.Gallen

Au (SG)

Auer Adventsmaart
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


St.Margrethen (SG)

Klausmarkt St. Margrethen
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Wil (SG)

Weihnachtsmarkt in der Wiler Altstadt
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Tessin

Ascona (TI)

Weihnachtsmarkt in der Via Borgo
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Novazzano (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Tenero (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Mendrisio (TI)

Weihnachtsmarkt Mendrisio
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Locarno (TI)

Mercato di Natale
Datum: 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Chiasso (TI)

Weihnachtsmarkt
Datum: 8. und 20. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Thurgau

Amriswil (TG)

Amriswiler Weihnachtsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Steckborn (TG)

Weihnachtsmarkt Steckborn
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Uri

Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.

Waadt

Avenches (VD)

Marché de Noël
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Aigle (VD)

Décembre en fête
Datum: 5. bis 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Coppet (VD)

Weihnachtsmarkt im Château de Coppet
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Oron-le-Châtel (VD)

Marché de Noël
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Moudon (VD)

Marché de Noël
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Wallis

Evolène (VS)

Marché de Noël
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Saint-Maurice (VS)

Lumina - Fête de la lumière 2022
Datum: 6. bis 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Zug

Cham (ZG)

Chomer Wiehnachtsmärt
Datum: 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zug (ZG)

Wintermarkt im Freiruum
Datum: 6. bis 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Zürich

Elgg (ZH)

Elgger Chlausabig
Datum: 5. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Thalwil (ZH)

Weihnachtsmarkt
Datum: 5. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Dietlikon (ZH)

Weihnachtsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Greifensee (ZH)

Christchindli-Märt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Hinwil (ZH)

Christkindmärt vom VoN
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bubikon (ZH)

Wienachtsmärt im Hof des Ritterhauses
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Winterthur (ZH)

Christchindlimärt im Rathausdurchgang
Datum: 3. bis 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Diese grossen Weihnachtsmärkte öffnen dieses Wochenende

Märlistadt in Stein am Rhein.
Die Märlistadt in Stein am Rhein ist dieses Wochenende zum ersten Mal geöffnet.Bild: zvg

Auch bei den grösseren Brocken tut sich was! Diese neun mehrwöchigen Weihnachtsmärkte haben dieses Wochenende zum ersten Mal offen:

Stein am Rhein (SH)

Märlistadt
Datum: 3. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026
Weitere Infos: hier


Morges (VD)

Marché de Noël au Château de Morges
Datum: 3. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Biel (BE)

Weihnachtsmarkt Biel
Datum: 4. bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Aarau (AG)

Advent i de Altstadt
Datum: 4. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Luzern, Franziskanerplatz (LU)

Lözärner Wiehnachtsmärt Franziskanerplatz
Datum: 4. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Rapperswil-Jona (SG)

Christkindlimärt in der Altstadt Rapperswil-Jona
Datum: 4. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Thun (BE)

Weihnachtsmarkt
Datum: 5. bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Neuenburg (NE)

Marché de Noël du lac
Datum: 5. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Sion (VS)

Marché de Noël Sion
Datum: 6. bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Diese grossen Weihnachtsmärkte sind bereits geöffnet

Besucher an dem Lichterfestival und Weihnachtsmarkt Illuminarium des Landesmuseum Zuerich aufgenommen am Freitag, 7. November 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Das Illuminarium in Zürich bleibt offen.Bild: keystone

Du gehst lieber auf einen der grossen Glühwein-Hotspots? Dann bist du hier richtig. Diese hier sind offen, nach Kanton:

Aargau

Schinznach Dorf (AG)

Schinznacher Christkindmarkt
Datum: 24. Oktober bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Baden, Theaterplatz (AG)

Badener WunderDorf auf dem Theaterplatz
Datum: 29. Oktober bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Rheinfelden (AG)

Adventsfunkeln Rheinfelden
Datum: 28. November 2025 bis 6. Januar 2026
Weitere Infos: hier

Basel-Stadt

Basel Barfüsserplatz (BS)

Basler Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz
Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Basel, Kleinbasel (BS)

Adväntsgass im Glaibasel
Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Bern

Bern, kleine Schanze (BE)

Berner Sternenmarkt, Kleine Schanze
Datum: 20. November bis 28. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bern, Waisenhausplatz (BE)

Weihnachtsmarkts auf dem Waisenhausplatz
Datum: 28. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bern, Münsterplatz (BE)

Berner Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz
Datum: 29. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Fribourg

Gruyères (FR)

Weihnachtsmarkt in Gruyères
Datum: 28. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Genf

Genf (GE)

Marché de Noël du Mont-Blanc
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Graubünden

Chur (GR)

Churer Christkindlimarkt
Datum: 28. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Luzern

Luzern, Insel-Park (LU)

Rudolfs Weihnacht
Datum: 15. November bis 22. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Neuchâtel

Neuenburg (NE)

Village de Noël
Datum: 27. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Schwyz

St.Gallen (SG)

Sternenstadt St.Gallen
Datum: 27. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Solothurn

St.Gallen

St.Gallen (SG)

Sternenstadt St.Gallen
Datum: 27. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Bad Ragaz (SG)

Adventsmarkt
Datum: 28. November bis 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Tessin

Lugano (TI)

Natale in Piazza
Datum: 27. November 2025 bis 6. Januar 2026
Weitere Infos: hier

Waadt

Wallis

Brig (VS)

Adventszauber mit Chrischchindlimärt Brig
Datum: 28. November 2025 bis 4. Januar 2026
Weitere Infos: hier

Zürich

Zürich, Uetliberg (ZH)

Winterzauber Uetliberg
Datum: 6. November bis 31. Januar 2026
Weitere Infos: hier


Winterthur, Teuchelweiherplatz (ZH)

Winterthurer Wintermarkt
Datum: 19. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich Hauptbahnhof (ZH)

Polarzauber am Hauptbahnhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Münsterhof (ZH)

Weihnachtsmarkt Münsterhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Europaallee (ZH)

Zürcher Weihnachtsallee
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Niederdorf (ZH)

Weihnachtsmarkt im Dörfli
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Sechseläutenplatz (ZH)

Wienachtsdorf am Bellevue
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Zürich, Werdmühleplatz (ZH)

The Singing Christmas Tree und Wiehnachtsmärt
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Pfäffikon (ZH)

Adventsdörfli
Datum: 22. November bis 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier


Winterthur (ZH)

Wiehnachts Märt Winterthur
Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier

Alle Weihnachtsmärkte der Schweiz

Rauszeit
Diese Weihnachtsmärkte sind 2025 wirklich einen Besuch wert

In dieser Story findest du alle Weihnachtsmärkte in der Schweiz 2025 nach Kanton sortiert – und eine Übersichtskarte.

Mehr zu Weihnachten:

Die Weihnachts-Schenkerei in 14 (leider ehrlichen) Memes
Hässliche Weihnachtsbäume – 0815 geht anders
1 / 53
Hässliche Weihnachtsbäume – 0815 geht anders

Und auch in diesem Labor wollen sie Weihnachtsstimmung aufkommen lassen.
Wir haben den ekligsten Glühwein der Schweiz getrunken – er ist nicht aus Olten
Video: watson
Pop-Superstar Rosalía kommt nach Zürich
Die spanische Sängerin Rosalía kommt im nächsten Jahr in die Schweiz. Der 33-jährige Superstar gibt am 22. März 2026 ein Konzert im Zürcher Hallenstadion, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der Auftritt ist Teil von Rosalías Welttournee mit dem Namen «LUX TOUR 2026».
Zur Story