Keine Angst, der Weihnachtsmarkt in Baden bleibt geöffnet.

Achtung! Diese Weihnachtsmärkte sind nur noch dieses Wochenende geöffnet

Die Glühwein-Saison ist voll im Gang. Trotzdem schliessen einige Weihnachtsmärkte dieses Wochenende bereits ihre Tore. Doch keine Angst, die meisten der grossen haben noch bis am 21. Dezember geöffnet. Hier die Übersicht:

Diese Weihnachtsmärkte haben nur an diesem Wochenende offen

Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln schliesst nach diesem Wochenende. Bild: zvg

Von den fast 460 Weihnachtsmärkten in der Schweiz schliessen dieses Wochenende bereits 83 wieder ihre Tore! Doch bei den allermeisten handelt es sich um solche, die nur für einen Tag oder ein Wochenende überhaupt betrieben werden.

Einzige Ausnahme: Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln im Kanton Schwyz ist am Montag durch mit dem Weihnachtsgeschäft für dieses Jahr. Damit du keinen dieser Glühwein-Hotspots verpasst, hier die Übersicht nach Kanton:

Aargau

Mellingen (AG) Chlausmarkt

Datum: 5. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Baden (AG) Badener Adventsmarkt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Frick (AG) Weihnachtsmarkt in Frick

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Hunzenschwil (AG) Chlausmärt Hunzenschwil

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Bremgarten (AG) Weihnachts- und Christkindlimärt

Datum: 4. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Möriken-Wildegg (AG) Wiehnachtsmärt auf dem Schloss Wildegg

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zofingen (AG) Weihnachtsmarkt in der Altstadt Zofingen

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Bad Zurzach (AG) Weihnachtsmarkt Bad Zurzach

Datum: 6. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Appenzell Ausserrhoden

Trogen (AR) Trogener Advents Markt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Herisau (AR) Herisauer Christkindlimarkt

Datum: 6. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Appenzell Innerrhoden

Appenzell (AI) Christkindlimarkt

Datum: 6. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Basel-Landschaft

Diegten (BL) Weihnachtsmarkt Diegten

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Frenkendorf (BL) Weihnachtsmarkt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Laufen (BL) Christkindlimarkt

Datum: 5. bis 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Basel-Stadt

Riehen (BS) Riehener Dorfmarkt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Bern

Beatenberg (BE) Chlouse-Märit Beatenberg

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Hünibach (BE) Wintermärit Hünibach

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Iseltwald (BE) Weihnachtsmarkt Iseltwald

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



La Neuveville (BE) Marché de Noël

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Matten (BE) Weihnachtsmärt Matten

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Spiez (BE) Chlousemärit

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Saanen (BE) Weihnachtsmarkt Saanen

Datum: 6. und 20. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Trubschachen (BE) Kambly Weihnachtsmarkt

Datum: 28. bis 30. November und 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Belp (BE) Dezembermarkt

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Büren an der Aare (BE) Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Burgdorf (BE) Adventsmarkt

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Aarberg (BE) Chlousermärit auf dem Stedtli-Platz Aarberg

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Fribourg

Alterswil (FR) St.-Nikolaus-Märit Alterswil

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Attalens (FR) Marché de Noël d'Attalens

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Fribourg (FR) Nikolausmärkte

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Gruyères (FR) Saint-Nicolas à Gruyères

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Wünnewil (FR) Weihnachtsmarkt in Wünnewil

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Bulle (FR) Marché de Noël, Marktplatz Bulle

Datum: 3. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Estavayer-le-Lac (FR) Weihnachtsmarkt und Krippenweg (3. Dezember bis 6. Januar 2023)

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Genf

Vernier (GE) Marché de Noël à Vernier-Village

Datum: 6. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Glarus

Glarus GL (GL) Weihnachtsmarkt

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Graubünden

Celerina (GR) Weihnachtsmarkt Celerina

Datum: 5. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Andeer (GR) Weihnachtsmarkt auf der Holzbrücke

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Savognin (GR) Weihnachtsmarkt Savognin

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Tamins (GR) Weihnachtsmarkt Tamins

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Pany (GR) Weihnachtsmarkt Pany

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Roveredo (GR) Mercato di Natale

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



San Bernardino (GR) Grande Festa di San Nicolao

Datum: 8. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Thusis (GR) Weihnachtszauber Viamala

Datum: 4. bis 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Jura

Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.

Luzern

Sursee (LU) Chlausmärt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Willisau (LU) Christkindli Märt

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Nottwil (LU) Weihnachtsmarkt Nottwil

Datum: 6. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Kriens (LU) Weihnachtsmarkt im Bellpark

Datum: 5. bis 8. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Luzern, Hirschenplatz (LU) Weihnachtsmarkt Hirschenplatz

Datum: 6. & 8., 13. & 14., 20. & 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Luzern, Schweizerhof (LU) Schweizerhof-Weihnachtsmarkt

Datum: 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Neuchâtel

Boveresse (NE) Marché de Noël de Boveresse

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Le Landeron (NE) Marché de l'avent

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



La Chaux-de-Fonds (NE) Marché de Noël de la Fondation Alfaset

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Savagnier (NE) Marché Artisanal de Noël

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Le Locle (NE) Marché de Noël Artisanal

Datum: 6. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Les Brenets (NE) Marché de Noël des Brenets

Datum: 6. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Nidwalden

Beckenried (NW) Beckenrieder Samichlais-Märcht

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Obwalden

Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.

Schaffhausen

Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.

Schwyz

Einsiedeln (SZ) Einsiedler Weihnachtsmarkt

Datum: 28. November bis 8. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Solothurn

Balsthal (SO) Chlause- Märet Bauschtu

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Dornach (SO) Dornacher Weihnachtsmarkt

Datum: 6. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



St.Gallen

Au (SG) Auer Adventsmaart

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



St.Margrethen (SG) Klausmarkt St. Margrethen

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Wil (SG) Weihnachtsmarkt in der Wiler Altstadt

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Tessin

Ascona (TI) Weihnachtsmarkt in der Via Borgo

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Novazzano (TI) Weihnachtsmarkt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Tenero (TI) Weihnachtsmarkt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Mendrisio (TI) Weihnachtsmarkt Mendrisio

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Locarno (TI) Mercato di Natale

Datum: 8. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Chiasso (TI) Weihnachtsmarkt

Datum: 8. und 20. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Thurgau

Amriswil (TG) Amriswiler Weihnachtsmarkt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Steckborn (TG) Weihnachtsmarkt Steckborn

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Uri

Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.

Waadt

Avenches (VD) Marché de Noël

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Aigle (VD) Décembre en fête

Datum: 5. bis 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Coppet (VD) Weihnachtsmarkt im Château de Coppet

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Oron-le-Châtel (VD) Marché de Noël

Datum: 5. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Moudon (VD) Marché de Noël

Datum: 6. bis 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Wallis

Evolène (VS) Marché de Noël

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Saint-Maurice (VS) Lumina - Fête de la lumière 2022

Datum: 6. bis 8. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zug

Cham (ZG) Chomer Wiehnachtsmärt

Datum: 8. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zug (ZG) Wintermarkt im Freiruum

Datum: 6. bis 8. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich

Elgg (ZH) Elgger Chlausabig

Datum: 5. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Thalwil (ZH) Weihnachtsmarkt

Datum: 5. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Dietlikon (ZH) Weihnachtsmarkt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Greifensee (ZH) Christchindli-Märt

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Hinwil (ZH) Christkindmärt vom VoN

Datum: 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Bubikon (ZH) Wienachtsmärt im Hof des Ritterhauses

Datum: 7. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Winterthur (ZH) Christchindlimärt im Rathausdurchgang

Datum: 3. bis 6. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Diese grossen Weihnachtsmärkte öffnen dieses Wochenende

Die Märlistadt in Stein am Rhein ist dieses Wochenende zum ersten Mal geöffnet. Bild: zvg

Auch bei den grösseren Brocken tut sich was! Diese neun mehrwöchigen Weihnachtsmärkte haben dieses Wochenende zum ersten Mal offen:

Stein am Rhein (SH) Märlistadt

Datum: 3. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026

Weitere Infos: hier



Morges (VD) Marché de Noël au Château de Morges

Datum: 3. bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Biel (BE) Weihnachtsmarkt Biel

Datum: 4. bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Aarau (AG) Advent i de Altstadt

Datum: 4. bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Luzern, Franziskanerplatz (LU) Lözärner Wiehnachtsmärt Franziskanerplatz

Datum: 4. bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Rapperswil-Jona (SG) Christkindlimärt in der Altstadt Rapperswil-Jona

Datum: 4. bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Thun (BE) Weihnachtsmarkt

Datum: 5. bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Neuenburg (NE) Marché de Noël du lac

Datum: 5. bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Sion (VS) Marché de Noël Sion

Datum: 6. bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Diese grossen Weihnachtsmärkte sind bereits geöffnet

Das Illuminarium in Zürich bleibt offen. Bild: keystone

Du gehst lieber auf einen der grossen Glühwein-Hotspots? Dann bist du hier richtig. Diese hier sind offen, nach Kanton:

Aargau

Schinznach Dorf (AG) Schinznacher Christkindmarkt

Datum: 24. Oktober bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Baden, Theaterplatz (AG) Badener WunderDorf auf dem Theaterplatz

Datum: 29. Oktober bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Rheinfelden (AG) Adventsfunkeln Rheinfelden

Datum: 28. November 2025 bis 6. Januar 2026

Weitere Infos: hier



Basel-Stadt

Basel Barfüsserplatz (BS) Basler Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz

Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Basel, Kleinbasel (BS) Adväntsgass im Glaibasel

Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Bern

Fribourg

Gruyères (FR) Weihnachtsmarkt in Gruyères

Datum: 28. November bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Genf

Genf (GE) Marché de Noël du Mont-Blanc

Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Graubünden

Chur (GR) Churer Christkindlimarkt

Datum: 28. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Luzern

Luzern, Insel-Park (LU) Rudolfs Weihnacht

Datum: 15. November bis 22. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Neuchâtel

Neuenburg (NE) Village de Noël

Datum: 27. November bis 21. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Schwyz

St.Gallen (SG) Sternenstadt St.Gallen

Datum: 27. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Solothurn

St.Gallen

St.Gallen (SG) Sternenstadt St.Gallen

Datum: 27. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Bad Ragaz (SG) Adventsmarkt

Datum: 28. November bis 14. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Tessin

Lugano (TI) Natale in Piazza

Datum: 27. November 2025 bis 6. Januar 2026

Weitere Infos: hier



Waadt

Wallis

Brig (VS) Adventszauber mit Chrischchindlimärt Brig

Datum: 28. November 2025 bis 4. Januar 2026

Weitere Infos: hier



Zürich

Zürich, Uetliberg (ZH) Winterzauber Uetliberg

Datum: 6. November bis 31. Januar 2026

Weitere Infos: hier



Winterthur, Teuchelweiherplatz (ZH) Winterthurer Wintermarkt

Datum: 19. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich Hauptbahnhof (ZH) Polarzauber am Hauptbahnhof

Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Münsterhof (ZH) Weihnachtsmarkt Münsterhof

Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Europaallee (ZH) Zürcher Weihnachtsallee

Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Niederdorf (ZH) Weihnachtsmarkt im Dörfli

Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Sechseläutenplatz (ZH) Wienachtsdorf am Bellevue

Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Zürich, Werdmühleplatz (ZH) The Singing Christmas Tree und Wiehnachtsmärt

Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Pfäffikon (ZH) Adventsdörfli

Datum: 22. November bis 14. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Winterthur (ZH) Wiehnachts Märt Winterthur

Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Infos: hier



Alle Weihnachtsmärkte der Schweiz

In dieser Story findest du alle Weihnachtsmärkte in der Schweiz 2025 nach Kanton sortiert – und eine Übersichtskarte.