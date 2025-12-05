Achtung! Diese Weihnachtsmärkte sind nur noch dieses Wochenende geöffnet
Die Glühwein-Saison ist voll im Gang. Trotzdem schliessen einige Weihnachtsmärkte dieses Wochenende bereits ihre Tore. Doch keine Angst, die meisten der grossen haben noch bis am 21. Dezember geöffnet. Hier die Übersicht:
Diese Weihnachtsmärkte haben nur an diesem Wochenende offen
Von den fast 460 Weihnachtsmärkten in der Schweiz schliessen dieses Wochenende bereits 83 wieder ihre Tore! Doch bei den allermeisten handelt es sich um solche, die nur für einen Tag oder ein Wochenende überhaupt betrieben werden.
Einzige Ausnahme: Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln im Kanton Schwyz ist am Montag durch mit dem Weihnachtsgeschäft für dieses Jahr. Damit du keinen dieser Glühwein-Hotspots verpasst, hier die Übersicht nach Kanton:
Aargau
Mellingen (AG)
Chlausmarkt
Datum: 5. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Baden (AG)
Badener Adventsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Frick (AG)
Weihnachtsmarkt in Frick
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Hunzenschwil (AG)
Chlausmärt Hunzenschwil
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Bremgarten (AG)
Weihnachts- und Christkindlimärt
Datum: 4. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Möriken-Wildegg (AG)
Wiehnachtsmärt auf dem Schloss Wildegg
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zofingen (AG)
Weihnachtsmarkt in der Altstadt Zofingen
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Bad Zurzach (AG)
Weihnachtsmarkt Bad Zurzach
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Appenzell Ausserrhoden
Appenzell Innerrhoden
Basel-Landschaft
Basel-Stadt
Bern
Beatenberg (BE)
Chlouse-Märit Beatenberg
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Hünibach (BE)
Wintermärit Hünibach
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Iseltwald (BE)
Weihnachtsmarkt Iseltwald
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
La Neuveville (BE)
Marché de Noël
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Matten (BE)
Weihnachtsmärt Matten
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Spiez (BE)
Chlousemärit
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Saanen (BE)
Weihnachtsmarkt Saanen
Datum: 6. und 20. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Trubschachen (BE)
Kambly Weihnachtsmarkt
Datum: 28. bis 30. November und 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Belp (BE)
Dezembermarkt
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Büren an der Aare (BE)
Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Burgdorf (BE)
Adventsmarkt
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Aarberg (BE)
Chlousermärit auf dem Stedtli-Platz Aarberg
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Fribourg
Alterswil (FR)
St.-Nikolaus-Märit Alterswil
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Attalens (FR)
Marché de Noël d'Attalens
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Fribourg (FR)
Nikolausmärkte
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Gruyères (FR)
Saint-Nicolas à Gruyères
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Wünnewil (FR)
Weihnachtsmarkt in Wünnewil
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Bulle (FR)
Marché de Noël, Marktplatz Bulle
Datum: 3. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Estavayer-le-Lac (FR)
Weihnachtsmarkt und Krippenweg (3. Dezember bis 6. Januar 2023)
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Genf
Glarus
Graubünden
Celerina (GR)
Weihnachtsmarkt Celerina
Datum: 5. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Andeer (GR)
Weihnachtsmarkt auf der Holzbrücke
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Savognin (GR)
Weihnachtsmarkt Savognin
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Tamins (GR)
Weihnachtsmarkt Tamins
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Pany (GR)
Weihnachtsmarkt Pany
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Roveredo (GR)
Mercato di Natale
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
San Bernardino (GR)
Grande Festa di San Nicolao
Datum: 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Thusis (GR)
Weihnachtszauber Viamala
Datum: 4. bis 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Jura
Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.
Luzern
Sursee (LU)
Chlausmärt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Willisau (LU)
Christkindli Märt
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Nottwil (LU)
Weihnachtsmarkt Nottwil
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Kriens (LU)
Weihnachtsmarkt im Bellpark
Datum: 5. bis 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Luzern, Hirschenplatz (LU)
Weihnachtsmarkt Hirschenplatz
Datum: 6. & 8., 13. & 14., 20. & 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Luzern, Schweizerhof (LU)
Schweizerhof-Weihnachtsmarkt
Datum: 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Neuchâtel
Boveresse (NE)
Marché de Noël de Boveresse
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Le Landeron (NE)
Marché de l'avent
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
La Chaux-de-Fonds (NE)
Marché de Noël de la Fondation Alfaset
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Savagnier (NE)
Marché Artisanal de Noël
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Le Locle (NE)
Marché de Noël Artisanal
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Les Brenets (NE)
Marché de Noël des Brenets
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Nidwalden
Obwalden
Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.
Schaffhausen
Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.
Schwyz
Einsiedeln (SZ)
Einsiedler Weihnachtsmarkt
Datum: 28. November bis 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Solothurn
St.Gallen
Tessin
Ascona (TI)
Weihnachtsmarkt in der Via Borgo
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Novazzano (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Tenero (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Mendrisio (TI)
Weihnachtsmarkt Mendrisio
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Locarno (TI)
Mercato di Natale
Datum: 8. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Chiasso (TI)
Weihnachtsmarkt
Datum: 8. und 20. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Thurgau
Uri
Hier schliessen dieses Wochenende keine Weihnachtsmärkte.
Waadt
Avenches (VD)
Marché de Noël
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Aigle (VD)
Décembre en fête
Datum: 5. bis 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Coppet (VD)
Weihnachtsmarkt im Château de Coppet
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Oron-le-Châtel (VD)
Marché de Noël
Datum: 5. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Moudon (VD)
Marché de Noël
Datum: 6. bis 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Wallis
Zug
Zürich
Elgg (ZH)
Elgger Chlausabig
Datum: 5. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Thalwil (ZH)
Weihnachtsmarkt
Datum: 5. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Dietlikon (ZH)
Weihnachtsmarkt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Greifensee (ZH)
Christchindli-Märt
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Hinwil (ZH)
Christkindmärt vom VoN
Datum: 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Bubikon (ZH)
Wienachtsmärt im Hof des Ritterhauses
Datum: 7. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Winterthur (ZH)
Christchindlimärt im Rathausdurchgang
Datum: 3. bis 6. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Diese grossen Weihnachtsmärkte öffnen dieses Wochenende
Auch bei den grösseren Brocken tut sich was! Diese neun mehrwöchigen Weihnachtsmärkte haben dieses Wochenende zum ersten Mal offen:
Stein am Rhein (SH)
Märlistadt
Datum: 3. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026
Weitere Infos: hier
Morges (VD)
Marché de Noël au Château de Morges
Datum: 3. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Biel (BE)
Weihnachtsmarkt Biel
Datum: 4. bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Aarau (AG)
Advent i de Altstadt
Datum: 4. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Luzern, Franziskanerplatz (LU)
Lözärner Wiehnachtsmärt Franziskanerplatz
Datum: 4. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Rapperswil-Jona (SG)
Christkindlimärt in der Altstadt Rapperswil-Jona
Datum: 4. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Thun (BE)
Weihnachtsmarkt
Datum: 5. bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Neuenburg (NE)
Marché de Noël du lac
Datum: 5. bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Sion (VS)
Marché de Noël Sion
Datum: 6. bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Diese grossen Weihnachtsmärkte sind bereits geöffnet
Du gehst lieber auf einen der grossen Glühwein-Hotspots? Dann bist du hier richtig. Diese hier sind offen, nach Kanton:
Aargau
Schinznach Dorf (AG)
Schinznacher Christkindmarkt
Datum: 24. Oktober bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Baden, Theaterplatz (AG)
Badener WunderDorf auf dem Theaterplatz
Datum: 29. Oktober bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Rheinfelden (AG)
Adventsfunkeln Rheinfelden
Datum: 28. November 2025 bis 6. Januar 2026
Weitere Infos: hier
Basel-Stadt
Bern
Bern, kleine Schanze (BE)
Berner Sternenmarkt, Kleine Schanze
Datum: 20. November bis 28. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Bern, Waisenhausplatz (BE)
Weihnachtsmarkts auf dem Waisenhausplatz
Datum: 28. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Bern, Münsterplatz (BE)
Berner Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz
Datum: 29. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Fribourg
Gruyères (FR)
Weihnachtsmarkt in Gruyères
Datum: 28. November bis 21. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Genf
Graubünden
Luzern
Luzern, Insel-Park (LU)
Rudolfs Weihnacht
Datum: 15. November bis 22. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Neuchâtel
Schwyz
Solothurn
St.Gallen
Tessin
Waadt
Wallis
Brig (VS)
Adventszauber mit Chrischchindlimärt Brig
Datum: 28. November 2025 bis 4. Januar 2026
Weitere Infos: hier
Zürich
Zürich, Uetliberg (ZH)
Winterzauber Uetliberg
Datum: 6. November bis 31. Januar 2026
Weitere Infos: hier
Winterthur, Teuchelweiherplatz (ZH)
Winterthurer Wintermarkt
Datum: 19. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich Hauptbahnhof (ZH)
Polarzauber am Hauptbahnhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Münsterhof (ZH)
Weihnachtsmarkt Münsterhof
Datum: 20. November bis 24. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Europaallee (ZH)
Zürcher Weihnachtsallee
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Niederdorf (ZH)
Weihnachtsmarkt im Dörfli
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Sechseläutenplatz (ZH)
Wienachtsdorf am Bellevue
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Zürich, Werdmühleplatz (ZH)
The Singing Christmas Tree und Wiehnachtsmärt
Datum: 20. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Pfäffikon (ZH)
Adventsdörfli
Datum: 22. November bis 14. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Winterthur (ZH)
Wiehnachts Märt Winterthur
Datum: 27. November bis 23. Dezember 2025
Weitere Infos: hier
Alle Weihnachtsmärkte der Schweiz
