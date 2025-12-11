Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Weihnachten

Geschenkideen zu Weihnachten 2025: Das wird am häufigsten verschenkt

Weihnachtsbaum mit geschenken
So schön verpackt sind nur Fakegeschenke. Wir sagen dir dafür, was sich Herr und Frau Schweizer wirklich gegenseitig schenken.Bild: shutterstock

Galaxus-Auswertung zeigt: Das kommt dieses Jahr am häufigsten unter den Christbaum

11.12.2025, 09:5111.12.2025, 09:58

Es gibt Menschen, die haben tatsächlich schon Weihnachtsgeschenke organisiert. Oder sich zumindest darüber informiert.

Damit helfen sie all jenen Menschen, die das lieber unter Höchstdruck kurz vor dem Festen tun, denn sie beliefern uns mit Ideen. Wenn du also noch nach Inspiration suchst, nach diesen zehn Geschenken hat die Galaxus-Kundschaft seit Beginn der Adventszeit am häufigsten gesucht:

  1. iPhone
  2. Airpods
  3. Lego Technic
  4. PS5
  5. iPad
  6. Lego Star Wars
  7. Apple Watch
  8. Nintendo Switch
  9. Airfryer
  10. Kaffeemaschine

Unter dem Baum landen in der Schweiz also besonders häufig Apple-Produkte, Lego-Sets oder Spielekonsolen. Damit fährst du also schon mal nicht so schlecht, sofern du das nötige Bargeld dafür hast. So trickst du dich zwar auch mit kleinem Portemonnaie in die Top 10:

Der Kompaktlader von Lego Technic und das Millennium Falcon Mini-Modell kosten beiden nur gerade 5.40 Franken. Interessanterweise findet sich auf der anderen Seite dieser Liste ebenfalls der Lego Millennium Falcon, das Original kostet aber 9999.25 Franken.

Was an Weihnachten 2025 am häufigsten verschenkt wird: zum Beispiel Millennium Falcons aus Star Wars.
Der Anfang und das Ende der Preisspanne von Star-Wars-Lego-Sets.Bild: galaxus.ch

Was dieser Höchstpreis bereits andeutet, kann Galaxus belegen: «Sets für Erwachsene werden immer beliebter», schreibt der Onlinehändler. Und weiter: «Vier der zehn bei Galaxus meistverkauften Lego-Sets im November sind solche, die der Hersteller für eine Kundschaft ab 18 Jahren empfiehlt.»

Welches Lego-Set verschenkst du?
An dieser Umfrage haben insgesamt 96 Personen teilgenommen

Küchengeräte? Küchengeräte!

Interessant wird es nochmals am Ende der Liste, denn hier sind mit der Heissluftfritteuse und der Kaffeemaschine gleich zwei Küchengeräte zu finden. Obwohl das Verschenken solcher Geräte doch ein heisses Eisen ist.

Doch günstig sind sie schon geworden, diese Küchengeräte. Die billigste Heissluftfritteuse gibt es auf Galaxus für unter 20 Franken. Auch einen kleinen Espressokocher kann bereits für 11.90 Franken erstanden werden.

Eine Küchenmaschine zu Weihnachten verschenken?
An dieser Umfrage haben insgesamt 115 Personen teilgenommen

(leo)

Mehr zu Weihnachten:

So jetzt! Welches ist WIRKLICH das beste Weihnachtsguetzli?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Zoll-Deal, EU-Dossier: Auf Bundespräsident Parmelin warten anspruchsvolle Aufgaben
Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist zum zweiten Mal zum Bundespräsidenten gewählt worden. Für den 66-jährigen Waadtländer könnte das Amtsjahr eine Art Abschiedstournee werden – und seine kürzlich erlangten politischen Erfolge rund um den US-Zolldeal krönen.
Die Vereinigte Bundesversammlung wählte den SVP-Bundesrat am Mittwoch mit einem Rekordresultat von 203 Stimmen als «Primus inter Pares» (Erster unter Gleichgestellten). Parmelin leitet im nächsten Jahr die Bundesratssitzungen, schlichtet in strittigen Fragen und ist das Gesicht des Gesamtbundesrats.
Zur Story