So schön verpackt sind nur Fakegeschenke. Wir sagen dir dafür, was sich Herr und Frau Schweizer wirklich gegenseitig schenken. Bild: shutterstock

Galaxus-Auswertung zeigt: Das kommt dieses Jahr am häufigsten unter den Christbaum

Es gibt Menschen, die haben tatsächlich schon Weihnachtsgeschenke organisiert. Oder sich zumindest darüber informiert.

Damit helfen sie all jenen Menschen, die das lieber unter Höchstdruck kurz vor dem Festen tun, denn sie beliefern uns mit Ideen. Wenn du also noch nach Inspiration suchst, nach diesen zehn Geschenken hat die Galaxus-Kundschaft seit Beginn der Adventszeit am häufigsten gesucht:

iPhone Airpods Lego Technic PS5 iPad Lego Star Wars Apple Watch Nintendo Switch Airfryer Kaffeemaschine

Unter dem Baum landen in der Schweiz also besonders häufig Apple-Produkte, Lego-Sets oder Spielekonsolen. Damit fährst du also schon mal nicht so schlecht, sofern du das nötige Bargeld dafür hast. So trickst du dich zwar auch mit kleinem Portemonnaie in die Top 10:

Der Kompaktlader von Lego Technic und das Millennium Falcon Mini-Modell kosten beiden nur gerade 5.40 Franken. Interessanterweise findet sich auf der anderen Seite dieser Liste ebenfalls der Lego Millennium Falcon, das Original kostet aber 9999.25 Franken.

Der Anfang und das Ende der Preisspanne von Star-Wars-Lego-Sets. Bild: galaxus.ch

Was dieser Höchstpreis bereits andeutet, kann Galaxus belegen: «Sets für Erwachsene werden immer beliebter», schreibt der Onlinehändler. Und weiter: «Vier der zehn bei Galaxus meistverkauften Lego-Sets im November sind solche, die der Hersteller für eine Kundschaft ab 18 Jahren empfiehlt.»

Welches Lego-Set verschenkst du? Den Kompaktlader Den Mini-Falcon Den Maxi-Falcon Ein paar Socken Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 96 Personen teilgenommen

Küchengeräte? Küchengeräte!

Interessant wird es nochmals am Ende der Liste, denn hier sind mit der Heissluftfritteuse und der Kaffeemaschine gleich zwei Küchengeräte zu finden. Obwohl das Verschenken solcher Geräte doch ein heisses Eisen ist.

Doch günstig sind sie schon geworden, diese Küchengeräte. Die billigste Heissluftfritteuse gibt es auf Galaxus für unter 20 Franken. Auch einen kleinen Espressokocher kann bereits für 11.90 Franken erstanden werden.

Eine Küchenmaschine zu Weihnachten verschenken? Klar, warum nicht? Bist du des Wahnsinns? Ich möchte einfach klicken. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 115 Personen teilgenommen

(leo)