Über 13 Grad in Bad Ragaz SG, im Süden Schnee: Das Wetter spielt verrückt

Das Wetter in der Schweiz wird in diesen Tagen vom Föhn beherrscht – vor allem in den Alpen.

Wegen des Föhns stiegen die Temperaturen am Dienstag lokal auf über 13 Grad. So wurden in Bad Ragaz SG 13,9 Grad gemessen, in Altdorf UR und Sion VS 13,6 Grad und in Meiringen BE 13 Grad.

In den Alpen windig, im Süden Schnee. Das Wetter spielte am Dienstag verrückt.

Am heftigsten gestürmt hat es dabei in Altdorf UR (117 Stundenkilometer), in Meiringen (102 Stundenkilometer) und in Evionnaz VS (86 Stundenkilometer).

Zugleich sank allerdings die Schneefallgrenze «mittels Niederschlagsabkühlung vorübergehend bis in tiefe Lagen, so schneite es kurzzeitig bis ganz runter», schreibt Meteonews in seinem Blog.

In den nächsten Tagen wird's allerdings wieder etwas gemässigter mit dem Wetter, das Geschehen ist tiefdruckbestimmt. (ome)