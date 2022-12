Hier erfährst du, ob es diese Woche noch schneien könnte

Übers Wochenende gab es in den Alpen endlich Schnee. Am Alpensüdhang gab es ab einer Höhe von ungefähr 1000 Metern über Meer Neuschnee – teilweise bereits über einen Meter. Die Prognosen machen Hoffnung darauf, dass er auch bald hier im Flachland fällt.

Wir haben bei MeteoSchweiz nachgefragt und wollten wissen, ob es diese Woche auch im Flachland schneien könnte. Die Antwort des Experten Daniel Gerstgrasser lautet: Die Wahrscheinlichkeit bestehe.

Denn aufgrund der speziellen Luftverhältnisse, die zurzeit in der Schweiz herrschen, sei es möglich, dass es bis in Tiefe Lagen zu Schneefall kommt.



«Am Freitag setzt allmählich Niederschlag ein, die Schweiz dürfte sich aber noch mehrheitlich in der milden Luft befinden. Bodennah liegt über dem Flachland jedoch ein Kaltluftsee, sodass es beispielsweise am Jurasüdfuss vorübergehend bis in tiefe Lagen schneien könnte. Auch ganz im Norden der Schweiz (Basel – Hochrhein – Schaffhausen) dürfte die Schneefallgrenze mit 500 bis 800 m recht tief sein. Im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze dann aber an.»

Bezüglich der Schneefallmenge lässt sich erst spekulieren – möglich wären bis zu 10 oder 20 cm Neuschnee, meint der Experte. Gewiss ist, dass mit der Kaltfront am Samstag die Niederschlagsmenge abnimmt, während die Schneefallgrenze weiter sinkt.

Am Sonntag dann gebe es einen Eistag, so Gerstgrasser: «Die kälteste Luftmasse erwarten wir übrigens auf Sonntag, dabei fällt im Flachland allerdings kaum mehr Niederschlag. Die Höchsttemperatur dürfte im Flachland teilweise nicht mehr über den Gefrierpunkt steigen, womit wir per definitionem dann von einem Eistag reden.»

(anb)