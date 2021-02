Schweiz

Trotz milden Temperaturen: Polarwirbel könnte uns den Frühling vermiesen



Jetzt wirds richtig warm – aber der Polarwirbel könnte uns den Frühling vermiesen

In den kommenden Tagen erwartet uns mildes und sonniges Wetter. Wer sich nun aber auf einen verfrühten Frühling freut, könnte bitter enttäuscht werden. Grund dafür ist ein Polarwirbel, der uns diesen Winter bereits tiefe Temperaturen und reichlich Schnee beschert hat. Das kommt jetzt auf uns zu:

Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?

Neben Sonnenschein erwarten uns in den nächsten Tagen Temperaturen von 10 bis 15 Grad. Insbesondere ab nächster Woche klettert das Quecksilber auf gegen 20 Grad. Damit sind wir laut «Meteo Schweiz» über dem langjährigen Februardurchschnitt von rund 5 Grad.

Das letzte Drittel des Februar 2021 wird frühlingshaft. Die #Temperaturen klettern ab dem #Wochenende vielerorts auf Höchstwerte im Bereich von 13 bis 17 Grad. (rv) pic.twitter.com/sJzOQQlYsg — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 17, 2021

Wird es überall wärmer?

Jap, auch in den Bergen soll es milder werden. Auf 2000 Meter werden 6 bis 10 Grad erwartet. Der Schnee wird also voraussichtlich nasser und schwerer, dafür muss auf der Piste niemand mehr frieren. Wintersportler werden zudem mit viel Sonnenschein verwöhnt.

Wie lange bleibt das so?

Bis mindestens Mitte nächster Woche. Allerdings ist der Winter noch nicht vorbei. Europa und Nordamerika werden derzeit von einem Vorstoss extrem kalter arktischer Luftmassen heimgesucht. Dabei handelt es sich um eine gestörte Zirkulation, die unserem Winter bereits tiefe Temperaturen und reichlich Schnee beschert hat.

Warum ist das trügerisch?

Nun, die diese Kältepeitsche könnte bis weit in den März hinein zuschlagen. Abrupte Kälteeinbrüche sind dann die Folge. Nochmal als Wiederholung: bis weit in den März hinein. Also bis oder sogar über den Frühlingsbeginn hinaus.

War es deshalb schon so kalt?

Ja, der Schuldige ist entlarvt! Der Polarwirbel hat eisige Arktisluft gebracht und ist verantwortlich dafür, dass Mittel- und Osteuropa von heftigen Schneefällen heimgesucht worden sind und mancherorts sogar das öffentliche Leben lahm gelegt wurde. Aber auch auf anderen Seite des Atlantiks flutet die Kältefront fast durch den ganzen Kontinent.

Kam das Wetterphänomen überraschend?

Nein, Meteorologen sind vom Polarwirbel, der von der Antarktis kommt, nicht überrascht worden. Das Winterwetter hatte sich angekündigt.

Wann können wir nun mit dem Frühling rechnen?

Die langfristige Vorhersage des europäischen Wetterdienstes lässt wenig Frühlingsgefühle zu. Experten verglichen das aktuelle Wetter mit einer ähnlichen Wetterlage vor acht Jahren. Demnach könnte es sein, dass die Temperaturen in Europa bis Ende März tiefer sind als im Schnitt. (cst)

