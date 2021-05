Schweiz

Wetter

Wetter: Temperaturen knacken 2021 erstmals 25-Grad-Marke



Bild: KEYSTONE

Sommer ahoi! In diesen Orten hat das Thermometer die 25-Grad-Marke geknackt☀️☀️

Endlich beglückt uns der Wonnemonat Mai mit hohen Temperaturen. Am Muttertag erleben wir den bislang wärmsten Tag des Jahres.

In Liestal und Vaduz wurde die 25-Grad-Marke bereits um 12 Uhr geknackt. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags bis auf 28 Grad an.

Erst Mittag und schon zum Teil bis 27 Grad. Wer hat am wärmsten?

Hier gehts zu den aktuellen #Temperaturen: 👉https://t.co/vdzIrWQx1s pic.twitter.com/9BP8V4G2h0 — SRF Meteo (@srfmeteo) May 9, 2021

In den Alpen macht sich bereits der Südföhn bemerkbar. Am Nachmittag beginnt es stürmisch zu winden. Später ziehen vermehrt Wolken auf. Am Montag ist das Sommer-Intermezzo bereits vorbei. Aus Westen zieht eine Kaltfront über die Schweiz und bringt in den nächsten Tagen viel Regen.

Der heutige Sonntag wird recht sonnig mit nur hohen Wolken, ausserdem ist er mit 25-28 Grad der erste #Sommertag des Jahres! In den Alpen wird der #Föhn stark bis stürmisch, später kann er auch bis ins Flachland ausgreifen. Wir wünschen allen Mamas einen schönen #Muttertag! (km) pic.twitter.com/VeCCkcGLrZ — MeteoNews (@MeteoNewsAG) May 9, 2021

(amü)

