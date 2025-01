Für alle, die am Wochenende einen Ausflug geplant haben, ist der Samstag zu empfehlen . Dann zeigt sich überall in der Schweiz die Sonne, auch die Temperaturen sind angenehm warm. (ome)

Der Nebel dominiert auch am Dienstag (Obergrenze rund 800 Meter) und Mittwoch (Obergrenze rund 700 Meter), in den höheren Lagen zeigt sich dafür die Sonne.

Der Nebel begleitet uns im Mittelland und den Voralpen in den Wochenstart , die Obergrenze liegt am Montag bei rund 800 Metern, erst am Nachmittag dürfte es ein wenig sonnig werden. Im Süden dagegen dürfte es lokal zeitweise nass werden.

In dieser Slideshow gibt es grob gesehen zwei Grundfarbtöne: Durch die Sonne oder die Vegetation wird das Bild gelblich – wie hier in der Aufnahme von Michael Reubi – oder, was naheliegender ist, das Bild erhält durch den Nebel die unterschiedlichsten Grautöne.

Gegen «Anspruchshaltung» und für Cassis – so will die FDP in den Wahlkampf ziehen

Mit klaren wirtschaftsliberalen Positionen will die FDP in den Wahlkampf 2027 ziehen. Sie will sich für all jene einsetzen, die Verantwortung übernehmen, statt immer mehr vom Staat zu verlangen.

Die «Koalition der Anspruchsvollen» wachse rasant, kritisierte Parteipräsident Thierry Burkart am Samstag vor den Delegierten in Bern. Dazu gehöre vermehrt auch die SVP-Wählerschaft, wie etwa die Abstimmung über die 13. AHV-Rente gezeigt habe. Doch irgendjemand müsse diese Ansprüche bezahlen. «Das sind der Mittelstand und die KMU.»