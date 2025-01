Viele tiefer gelegene Skigebiete kämpfen momentan mit einer dünnen Schneedecke. Bild: keystone

So viel weniger Schnee liegt aktuell auf den Pisten im Vergleich zu den letzten 30 Jahren

Am Wochenende kurz in die Berge fahren und auf die Ski stehen? Das gehört bei vielen Schweizerinnen und Schweizern während der aktuellen Wintermonate dazu.

Eigentlich stimmen die Bedingungen, die Pisten können dank der bitterkalten Temperaturen aktuell gut beschneit werden, zudem zeigt sich in höheren Lagen häufig die Sonne. Perfekte Voraussetzungen – eigentlich.

Doch viele tiefer gelegene Skigebiete kämpfen momentan mit einer ziemlich dünnen Schneedecke. Dies zeigt auch ein Blick auf die aktuelle Schneesituations-Übersicht des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF):

Die aktuelle Schneesituation in der Schweiz. Bild: Institut für Schnee- und Lawinenforschung

Die Karte zeigt die aktuelle Schneehöhe in den Alpen an, im Vergleich zur durchschnittlichen Schneehöhe der letzten 30 Jahren.

Blau bedeutet, dass heute prozentual mehr Schnee liegt als durchschnittlich am selben Tag in den Jahren 1991 bis 2020. Rot hingegen bedeutet, dass prozentual weniger Schnee liegt. Dunkelrot sind die Gebiete, in denen es normalerweise Schnee hat, momentan aber nicht.

Prozentual weniger Schnee

Momentan sind nur wenige Gebiete blau eingezeichnet, es dominieren gelbe bis rote Farben. Das heisst: Aktuell liegt im prozentualen Vergleich weniger Schnee als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre.

Deswegen hoffen viele Skigebiete auf eine ordentliche Portion Neuschnee. Momentan sieht es aber nicht dananch aus, in den nächsten Tagen zeigt der Blick auf den Wetterdienst an vielen Orten keine neuen Niederschläge an.

Die Schneesituation in tieferen Skigebieten bleibt deswegen kritisch. Eine Übersicht, welche Pisten jeweils offen haben, findest du übrigens hier. (ome)