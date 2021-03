Schweiz

An Ostern weg oder daheim bleiben? Das sind die Wetteraussichten für Ostern

Die ersten Tage des verlängerten Wochenendes werden warm und sonnig, kurz vor Ostersonntag setzt dann bereits wieder das Aprilwetter ein – und es wird wieder kühler.

An Ostern weg oder daheim bleiben? Schweizweit soll das Wetter mehr oder weniger dasselbe sein, teilt uns «MeteoNews» auf Anfrage mit. Es würde sich wettertechnisch eher weniger lohnen, den Osterstau am Gotthardtunnel in Kauf zu nehmen.

Um etwas Sonne geniessen zu können, muss man nicht unbedingt in den Süden. Auch im Flachland ist zu Beginn des langen Wochenendes mit Sonnenstrahlen zu rechnen. So sieht die Wetterprognose im Genauen aus:

Gründonnerstag

Der Gründonnerstag startet schweizweit sehr sonnig. Zeitweise können ein paar Schleierwolken auftreten. Im Süden erwartet man Temperaturen von 20 bis 23 Grad. Im Flachland wird es sehr trocken mit Temperaturen zwischen 20 und 21 Grad.

Freitag

Der Freitag sieht wettertechnisch ähnlich aus wie der Donnerstag: Sonnig mit Temperaturen zwischen 20 und 21 Grad. In den Bergen jedoch ziehen im Tagesverlauf einige Quellwolken auf. Einige Schauer sind wahrscheinlich. Vereinzelt kann es auch im Flachland zu kleinen Spritzern kommen. Im Süden bleibt es trocken mit einigen Quellwolken bei circa 23 Grad.

Karsamstag

Am Karsamstag sinken die Temperaturen schweizweit ein wenig. Im Norden ist mit Hochnebel, einer leichte Bise und Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad zu rechnen. In den Voralpen sowie in der Alpensüdseite kann man am Vormittag noch etwas Sonne tanken. Am Nachmittag sollen dann Quellwolken aufziehen. Im Süden bleiben die Temperaturen bei 20 Grad.

Ostersonntag

In der ganzen Schweiz rechnet man mit einem sonnigen Sonntagsmix. In den Voralpen kann es etwas föhnig werden. Im Süden versteckt sich die Sonne vermehrt hinter Wolken. Auch die Temperaturen sinken auf circa 15 Grad. Vereinzelte Tropfen sind möglich.

Wenn ihr Eier im Garten verstecken wollt, dann macht das am besten bereits am Sonntag. Denn ...

Ostermontag

Am Ostermontag sorgt eine Kaltfront vom Norden für eine Abkühlung. Schweizweit wird es etwas kälter. Aber hey: drinnen gibt es für die Osternästchen sowieso viel die fieseren besseren Verstecke. Und die Schoggihasen fangen nicht so schnell an zu schmelzen!

