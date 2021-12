Starke Schneefälle in der Schweiz – alleine im Kanton Bern 50 Unfälle

Der Winter hat am Freitag in weiten Teilen der Schweiz viel Schnee gebracht. Das führte zu Dutzenden von Verkehrsunfällen. Zudem stieg die Lawinengefahr in einigen Regionen.

Bis zum Mittag waren im westlichen Mittelland bis zu 10 Zentimeter Neuschnee gefallen, wie SRF Meteo mitteilte. Am Nachmittag wechselte der Schneefall jedoch stellenweise in Regen über.

Weisse Strassen heute Morgen in Bern. Bild: keystone

Die Schneefront war in der Nacht auf Freitag von Westen hergekommen. So hatte es in der Romandie bereits am frühen Morgen verbreitet Schnee. Später war auch die Region Bern-Solothurn-Basel betroffen. Im Verlauf des Vormittags gab es auch in der Ostschweiz teils kräftigen Schneefall.

Verschiedene Wetter- und Verkehrsdienste machten bereits am Freitagmorgen auf den ausgiebigen Schneefall aufmerksam und mahnten zu erhöhter Vorsicht auf den Strassen. Die prekären Strassenverhältnisse führten denn auch zu Dutzenden von Verkehrsunfällen in mehreren Regionen der Schweiz.

50 Unfälle im Kanton Bern

Die Kantonspolizei Bern meldete am Mittag 50 Verkehrsunfälle, die sich seit 8 Uhr am Morgen ereigneten. Zwei Personen seien leicht verletzt worden. Auch in anderen Regionen kam es zu Unfällen. Zahlreiche Fahrzeuge kamen ins Rutschen oder blieben stecken. Und im Kanton St. Gallen wurden sechs Personen angezeigt, weil sie ihr Auto mit zu viel Schnee auf dem Autodach fuhren. Ein Lieferwagen führte 31 Zentimeter mit.

In Freiburg wurde zudem eine Strasse gesperrt, und die Polizei riet LKW-Fahrerinnen und -Fahrern, die Autobahn A1 zu nehmen. Den Chauffeusen und Chauffeuren mit schlecht ausgerüsteten Fahrzeugen riet die Polizei, die Fahrt zu unterbrechen an einem sicheren Ort anzuhalten. Und auf der A12 war die Umfahrung Freiburg vorübergehend gesperrt wegen eines querstehenden Lastwagens. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung, die Lage habe sich stabilisiert.

Probleme gab es zuvor auch auf den Autobahnen zwischen Zürich und Bern und Biel und Bern. Vielerorts waren am Morgen Schneeräumungsmaschinen unterwegs, was zusätzlich zu stockendem Verkehr führte. Auch auf verschiedenen Bahnstrecken vorab in der Westschweiz gab es Probleme. Züge verkehrten teilweise verspätet oder fielen ganz aus.

Grosse Lawinengefahr in Westschweiz

Für die Regionen Bex-Villars in der Waadt und die Regionen Conthey-Fully, Emosson, Génépi, Monthey-Val d'Illiez und Val d'Entremont-Val Ferret im Wallis wurde die Lawinengefahr auf die zweithöchste Stufe «gross» erhöht, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in seinem Lawinenbulletin mitteilte. In den übrigen Gebieten der Schweizer Alpen und im Jura herrschte erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3).

Am Nachmittag erwartete SRF Meteo lokal bis 800 Meter Regen und am Abend wiederum Schnee. Dazu soll gemäss den Prognosen auf den Bergen stürmischer Südwest- bis Westwind wehen.

Chance auf weisse Weihnacht?

Ob die Wetterlage weisse Weihnachten auch im Flachland sicherte, liess sich selbstredend nur schwer sagen. SRF Meteo wagte aber einen Blick in die Kristallkugel – «oder besser in die Klimatologie und die Ensemble-Vorhersagen», wie der Wetterdienst auf seiner Internetseite schrieb.

Demnach zeigten die Wettermodelle ab Sonntag eine längere trockene Phase mit milder Luft in den Bergen an. Zum Teil sei just auf Weihnachten eine Schneefront modelliert. Die Chancen auf weisse Weihnachten seien also auch im Flachland intakt.

In den Bergen dürften weisse Weihnachten gesichert sein, schrieb SRF Meteo. Gemäss dem Lawineninstitut liege aktuell fast im ganzen Alpenraum viel mehr Schnee als üblich. Auch wenn ab Sonntag eine längere Hochdrucklage ohne Niederschlag folge, dürfte es gemäss SRF Meteo weiss bleiben.

Als «weisse Weihnacht» im Flachland definiert SRF Meteo, wenn an mindestens einem Weihnachtstag (24. bis 26. Dezember) mindestens ein Zentimeter Schnee auf dem Bundesplatz in Bern liegt. Im langjährigen Mittel liegen die Chancen demnach bei 40 Prozent. (sda)