In den Alpen wird es ab Donnerstag Neuschnee geben. Bild: keystone

Achterbahn der Schneefallgrenze: Wann der nächste Schnee bei dir kommt

In den vergangenen Tagen haben ein Föhnsturm und eine Warmfront in den tieferen Lagen für eine deutliche Schneeschmelze gesorgt. Selbst in erhöhten Lagen sank die Schneehöhe von Sonntag auf Dienstag teils über 20 Zentimeter, wie Meteo berichtet.

Für diejenigen, die den Schnee bereits vermissen, gibt es gute Aussichten. bild: srf

Ein Wetterwechsel, der einer Achterbahn gleicht, steht bevor. Zuerst sorgt ab Mittwoch eine Warmfront dafür, dass die Schneefallgrenze von 1300 bis 2000 ansteigt. Am Donnerstag bleibt die Schneefallgrenze relative hoch: zwischen 1400 und 1600 Meter.

In der Nacht auf Freitag folgt die nächste Kaltfront und die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefere Lagen. Auf der Alpensüdseite liegt die Schneefallgrenze zwischen 1200 und 1500 Metern.

Wo es in den nächsten 72 Stunden Neuschnee geben soll. bild: meteoschweiz

Auf der Alpennordseite ist noch unklar, wie weit die Schneefallgrenze sinken wird. Die Modelle von MeteoSchweiz deuten in der Region Bern auf 1200 bis 1600 Meter hin. In der Westschweiz könnte es zunächst bis in die tieferen Lagen schneien, bevor die Schneefallgrenze anschliessend auf 1500 bis 2000 Meter ansteigt. (cst)