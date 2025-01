Video: watson/Emanuella Kälin

Schwerer Wintersturm erwartet: Millionen Menschen in den USA rüsten sich

Die USA bereiten sich auf den bisher schwersten Wintersturm in dieser Saison vor. In mehreren Bundesstaaten herrscht der Ausnahmezustand: Wetterprognosen sagen Schnee, gefährliche Kälte und Eisregen voraus.

Mehr «International»

Der sogenannte Polarwirbel über dem Nordpol bildet derzeit starke Wellen aus. Normalerweise bleibt die Tiefdruckzone, die sich im Winter über der Arktis befindet, kompakt und die kalte Luft somit über dem Nordpol. Immer mal wieder bildet sie jedoch sogenannte Tropfen aus, durch die eisig kalte Polarluft tief nach Süden dringt. Das ist gerade in den USA wieder der Fall.

Viele US-Staaten erwarten deshalb ab dem frühen Montagmorgen den stärksten Wintereinbruch mindestens dieser Saison.

Der Polarwirbel über dem Nordpol Bild: NOAA climate/meteoschweiz

Schwerster Schneefall seit mindestens einem Jahrzehnt



Ab Montag werden in den östlichen zwei Dritteln des Landes riesige Mengen an Schnee sowie stark sinkende Temperaturen erwartet. Diese könnten gemäss Meteorologen um 7 bis zu 14 Grad unter der Norm liegen, hinzu komme ein starker Windchill-Effekt.

Der nationale Wetterdienst hat deshalb Wintersturmwarnungen herausgegeben, die rund 60 Millionen Menschen von Kansas und Missouri bis nach New Jersey betreffen.

«Für die Orte in dieser Region, die die höchsten Schneesummen erhalten, könnte es der schwerste Schneefall seit mindestens einem Jahrzehnt sein.» National Weather Service

Als Folge bleiben in diesen Tagen die Schulen und Behörden in mehreren Bundesstaaten geschlossen.

Stürme bereits am Wochenende

Im Vorfeld der eiskalten Temperaturen haben sich vielerorts Stürme mit heftigen Winden ereignet. In diversen Südstaaten wüten starke Stürme und Tornado-Warnungen sind aktiv.

Weiter nordöstlich wird derweil, ähnlich der Situation in der Schweiz am vergangenen Samstagabend, insbesondere und noch immer vor Eisregen gewarnt. In den Staaten Illinois, Kentucky und Missouri wird von Reisen jeglicher Art «dringend abgeraten», da die Brücken und Überführungen «eisig und gefährlich» werden, so der Wetterdienst.

Video: watson/Emanuella Kälin

Besonders hart traf es bereits am Wochenende Kansas und Missouri, wo bis zu 25 Zentimeter Schnee fielen. In einigen Regionen sei der heftigste Schneefall in einem Jahrzehnt zu erwarten, hiess es vom Wetterdienst. Stellenweise seien zehn Grad minus gemessen worden. Wintersturmwarnungen gelten auch für die Hauptstadt Washington, wo heute im US-Kongress die Bestätigung des Sieges von Donald Trump bei der Präsidentenwahl ansteht.

Die Polizei meldete landesweit Hunderte Autounfälle auf glatten Strassen, viele Fahrer sassen zudem im Schneetreiben in ihren Wagen fest. Auf Flughäfen in den betroffenen Bundesstaaten seien bis Sonntagabend (Ortszeit) etwa 1700 Flüge ausgefallen, berichtete der Sender CNN. (lak, mit Material der SDA)