Trockenheit: Der Pegelstand dieses Neuenburger Sees ist sieben Meter tiefer als normal

Jeder vierte Swiss-Flug ist verspätet – das wird teuer

Diesen Sommer erzielten der Flughafen Zürich und die Swiss Rekordwerte bei den Passagierzahlen. Doch das Wachstum sorgt zunehmend für Verspätungen. Die Swiss sieht dafür verschieden Gründe – und stellt nun Forderungen.

Die negativen Folgen des brummenden Ticketverkaufs werden zunehmend zur Belastung, wie die Swiss in einem Lobbying-Schreiben festhält, deren rund 2000 gedruckte Exemplare laut einer Sprecherin an «ausgewählte Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik» versandt wird.

Demnach hob diesen Sommer jedes vierte Swiss-Flugzeug mit einer Verspätung von mindestens 16 Minuten ab. Mit der Folge, dass viele Passagiere ihren Anschlussflug verpassten und somit an Flughäfen strandeten, auf einen anderen …