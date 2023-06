Rauchwolke aus Kanada zieht über die Schweiz – das musst du wissen

Die orangen Mega-Rauchwolke aus Kanada hat Europa erreicht. Heute Abend dürfte sie über die Schweiz ziehen. Dystopische Zustände wie in New York drohen uns aber nicht.

«Dicke Luft im Big Apple: ‹Mars oder Manhattan?›», titelte die NZZ zu Beginn des Monats. «Orange is the New York», schrieb die Zeit, als sich der Himmel über der Millionenmetropole orange färbte. Auch watson berichtet über die dystopischen Bilder aus New York.

Die Rauchwolken beeinträchtigen die Sicht auf das Empire State Building, 7. Juni 2023 in New York City. Bild: Getty Images North America

Aufgrund zahlreicher Waldbrände in der kanadischen Provinz Quebec waren mehrere nordamerikanische Städte in orangen Dunst eingehüllt. Die Brände haben die kanadische Millionenmetropole Montreal zeitweise zur Stadt mit der schlechtesten Luftqualität weltweit gemacht.

Nun ist die riesige Rauchwolke in Richtung Europa gezogen.

Die Mega-Rauchwolke zieht über Europa. bild: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Die in Kanada bereits seit Wochen anhaltenden Waldbrände haben die im gut 5000 Kilometer entfernten Portugal den Himmel verdunkelt. Eine riesige Rauchwolke habe nach der Überquerung des Atlantischen Ozeans am Dienstag das westeuropäische Land erreicht, berichteten portugiesische Medien.

Das Phänomen werde wohl am Donnerstag weiterziehen, sagte der Meteorologe Diamantino Henriques vom portugiesischen Institut für Meer und Atmosphäre (IPMA) der Zeitung «Público».

Rauchwolke zieht wohl auch über die Schweiz

Wie «Meteo Schweiz» berichtet, sollen die Partikel in abgeschwächter Form auch die Schweiz erreichen – voraussichtlich zwischen Donnerstagabend und Freitag. «Wir können am Donnerstagabend mit bewölktem Himmel und möglicherweise einer leicht roten Sonne bei Sonnenuntergang rechnen,», schreibt der Wetterdienst der Schweiz. Es ist mit keinen nennenswerten Auswirkungen auf die Luftqualität zu rechnen.

(cst, mit Material der sda und dpa)