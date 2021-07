Schweiz

Wetter Schweiz: Nach heftigen Gewittern wird es auch am Sonntag nass



Bild: via twitter/srfmeteo

Heftige Gewitter über der Schweiz – auch heute wird es wieder nass

Am Samstag haben sich erneut kräftige Gewitter über der Schweiz entladen. Sie brachten grosse Hagelkörner, viel Regen, Orkanböen und Tausende Blitze. Von Samstagmittag bis Samstagabend um 22 Uhr wurden in der Schweiz fast 25'000 Blitze registriert, wie SRF Meteo mitteilte.



Grosse Hagelkörner gingen am Samstag etwa in Uebeschi im Kanton Bern nieder mit einem Durchmesser von 2 bis 4 Zentimeter.



Tausende Blitze und Hagelkörner so gross wie Golfbälle #Blitze der sich auf dem Weg nach Zürich abschwächenden #Superzelle. Standort zwischen Berikon und Oberwil-Lieli. pic.twitter.com/bBQ7djg5ap — Patrick Stierli (@FloccusV) July 24, 2021

Die Gewitter brachten auch viel Niederschlag. In Appenzell AI fiel in zehn Minuten eine der grössten Regensummen, die in so kurzer Zeit in der Schweiz je gemessen wurde: Von 36.1 Millimeter Regen fielen 33.2 Millimeter in nur 10 Minuten, wie SRF Meteo auf Twitter schrieb. Auch in der Gemeinde Oberegg AI gab es mit 33 Milliliter in nur 10 Minuten einen Starkregen, wie MeteoNews ebenfalls auf Twitter mitteilte.



Bilder auf Twitter und im Internet zeigten Ortschaften etwa in Appenzell Ausserrhoden, die «schneeweisse», mit Hagelkörner belegte Strassen zeigten.



Superzelle zog vom Jura über das Mittelland

In den vergangenen Stunden ist eine #Superzelle vom #Jura ins Mittelland gezogen. Neben #Starkregen und #Hagel brachte sie auch unzählige #Blitzeinschläge (siehe Video). Sie erreicht nun unter Abschwächung den Grossraum #Zürich. (ss) pic.twitter.com/vl7f1OVhCa — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 24, 2021

Die Gewitter entluden sich zunächst im Osten zwischen dem Glarnerland und dem Bodensee, ehe eine kräftige Gewitterzelle vom Jura ins Drei-Seen-Land zog, wie Meteonews schrieb. Die Superzelle sei insbesondere über Montmagny VD zwischen dem Neuenburger- und dem Murtensee hinweg gezogen. Gemäss dem Wetterdienst waren auch bei diesem Gewitter viel Regen in kurzer Zeit, Hagel und kräftiger Wind möglich. Am Abend zog die Superzelle in abgeschwächter Form Richtung Zürich.

Lokale Überschwemmungen möglich

Auch am Sonntag sind immer wieder kräftige Regenschauer möglich, wie SRF Meteo schreibt. Auch in den nächsten Tagen soll es gewitterhaft bleiben. Die Hochwassersituation bleibt angespannt.

Auch heute wieder teils kräftige Regenschauer und #Gewitter ⛈️, im Video unten ein möglicher Ablauf. Dazwischen trocken mit sonnigen Phasen, am freundlichsten im westlichen Mittelland. Schwülwarme 22 bis 26 Grad. ^jz pic.twitter.com/FgPtmzOyAy — SRF Meteo (@srfmeteo) July 25, 2021

(cma/oli/sda)



