Wetter: Es wird arktisch kalt in der Schweiz



🥶 Achtung, arktische Temperaturen im Anflug 🥶

Wer vergangene Woche bei milderen Temperaturen und Saharastaub schon vom Frühling geträumt hat, sollte diesen Traum ganz schnell begraben. Und zwar tief.

Die Woche beginnt schweizweit noch relativ harmlos mit Temperaturen um 0 und 7 Grad – ausser im Tessin. Dort haben sie heute 11 Grad. Und Sonne.

Auch in den Alpen ist es heute relativ sonnig, im Norden muss mit vereinzelt mit Regen gerechnet werden.

Dann geht's langsam bergab. Auch mit der Schneefallgrenze. Dienstagnacht erreicht uns eine Störung, die in der Deutschschweiz einige Schneeflocken bringen dürfte, während es im Westen in den tieferen Lagen bei Regen bleibt. Ja, und im Süden sonnig.

Spätestens am Mittwoch ist es aber auch im Tessin mit dem frühlingshaften Wetter vorbei. Bei 6 Grad ist es laut Meteonnews stark bewölkt und immer wieder nass, mit Schnee ab etwa 600 bis 1200 Metern. Auch im Flachland wird es schneien – bis Donnerstagmorgen könnten über 10 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, in den Alpen sogar bis über 30 Zentimeter.

Am Donnerstag verzieht sich der Schnee und macht Platz für eine eisig kalte Bise, was zu einer ganzen Reihe von Eistagen führen wird. Die Temperaturen werden für eine Weile nicht mehr über den Nullpunkt klettern (ausser im Tessin, okay!?).

In den Alpen kann es auch mal unter -30 Grad kalten werden, wofür ein Skandinavien-Hoch verantwortlich ist, das arktische Kaltluft zu uns bringt. Diese wird uns mindestens bis weit in die nächste Woche hinein begleiten.

Dadurch werden die Temperaturen Sonntagnacht schliesslich auch im Tessin bis auf -10 Grad herunterfallen.

