Diese Woche wird es kühler. Bild: keystone

Diese Woche bleibt es grau und nass – doch hier gibt es einen sonnigen Lichtblick

Nach einem trockenen Herbstbeginn schlägt das Wetter diese Woche um: Die Temperaturen sinken und es bleibt grau und windig. Doch einige Regionen bleiben verschont.

Der Herbst zeigte sich am Wochenende von seiner schönsten Seite – goldene Blätter, Sonnenschein, milde Temperaturen. Diese Woche zeigt sich er sich von seiner grauen und nassen Seite. Ein Tief bei den Britischen Insel bringt eine Störung in die Schweiz.

Morgen wird das Wetter wechselhaft: viele Wolken, immer wieder mal ein Schauer, ab und an etwas Sonnenschein. Im Tessin und in den Alpen bleibt es weitgehend trocken. Der Mix aus trockenen und nassen Phasen setzt sich auch am Mittwoch fort.

Windig und kühler

Am Donnerstag rechnet Meteo Schweiz im Flachland mit Windspitzen von 80 bis 90 km/h. In den Bergen wird es richtig stürmisch – Orkanböen von 120 bis 150 km/h sind möglich.

Gegen Ende der Woche erreicht kälter Luft die Alpennordseite: Am Wochenende wird es wohl nur noch einstellige Höchstwerte geben. Die Schneefallgrenze könnte auf 1000 Meter sinken.

Wer noch am Wochenende noch etwas Sonne erhaschen möchte, wird womöglich auf der Alpensüdseite fündig. Im Tessin bleibt es mild, am Samstag könnte es bis zu 18 Grad werden. In den Tälern weht zeitweise Nordföhn. (cst)