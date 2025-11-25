In einigen Regionen der Schweiz hat die Wintersport-Saison bereits gestartet. Bild: keystone

Schneesportler aufgepasst! In diesen Skigebieten gab es diese Woche Neuschnee

Auf diese Wetterprognosen haben Schneesportlerinnen und Schneesportler gewartet: Bis Mittwoch gibt es sehr viel Schnee, am Donnerstag und am Freitag scheint dann die Sonne in den Bergen. Getrübt werden diese Aussichten lediglich von der erheblichen bis grossen Lawinengefahr.

Hier gab es in der Nacht auf den Dienstag besonders viel Neuschnee:

Col du Grand St-Bernard (VS): 40 Zentimeter Montana (VS): 39 Zentimeter Segl-Maria (GR): 25 Zentimeter Grimentz (VS): 19 Zentimeter Samedan (GR): 18 Zentimeter Scuol (GR): 17 Zentimeter Weissfluhjoch (GR): 17 Zentimeter Arosa (GR): 15 Zentimeter Davos (GR): 15 Zentimeter Fionnay (VS): 15 Zentimeter

Die Top-10 der MeteoSchweiz-Messstationen, die am meisten Neuschnee gemessen haben, liegt damit komplett im Wallis oder in Graubünden. Ähnlich sieht es mit den Schneehöhen aus:

Säntis (AI): 134 Zentimeter Weissfluhjoch (GR): 63 Zentimeter Montana (VS): 54 Zentimeter Fionnay (VS): 39 Zentimeter Arosa (GR): 27 Zentimeter Segl-Maria (GR): 25 Zentimeter Grimentz (VS): 23 Zentimeter Davos (GR): 22 Zentimeter Bivio (GR): 21 Zentimeter Gsteig, Gstaad (BE): 21 Zentimeter

Nur der Säntis, wo aktuell am meisten Schnee liegt, und Gstaad tanzen aus der Reihe. Damit wird aber eines klar: Einige Skigebiete der Schweiz wurden bereits mit Schnee gesegnet.

Diese Skigebiete haben bereits geöffnet

Auf dem Corvatsch im Engadin sind bereits einige Anlagen offen. screenshot: corvatsch-diavolezza.ch

Von den grossen Skiorten haben nur einige geöffnet. Es sind diese:

Adelboden-Lenk:

Einige Anlagen sind am Wochenende geöffnet

Einige Anlagen sind am Wochenende geöffnet Corvatsch:

Teilweise geöffnet

Teilweise geöffnet Davos-Klosters:

Parsenn bereits täglich geöffnet, ab 28. November öffnen auch Parsenn Klosters/Gotschna (täglich) und das Jakobshorn (Wochenenden)

Parsenn bereits täglich geöffnet, ab 28. November öffnen auch Parsenn Klosters/Gotschna (täglich) und das Jakobshorn (Wochenenden) Engelberg-Titlis:

Teilweise geöffnet​

Teilweise geöffnet​ Glacier 3000:

Je nach Wetterbedingungen geöffnet



Je nach Wetterbedingungen geöffnet Saas-Fee:

Teilweise geöffnet​

Teilweise geöffnet​ Schilthorn – Piz Gloria:

Offen

Offen Silvretta Montafon:

An Wochenenden geöffnet​

An Wochenenden geöffnet​ Verbier – 4 Vallées:

Teilweise an Wochenenden geöffnet



Teilweise an Wochenenden geöffnet Zermatt:

Bereits teilweise geöffnet​

Diese Gebiete öffnen demnächst:

Arosa – Lenzerheide: Ab 29. November

Vorsaison an Wochenenden mit reduziertem Angebot

Ab 29. November Vorsaison an Wochenenden mit reduziertem Angebot Corviglia: Ab 29. November

Ab 29. November Crans-Montana: Ab 29. November

Schrittweise Öffnung je nach Schneeverhältnissen​

Ab 29. November Schrittweise Öffnung je nach Schneeverhältnissen​ Flumserberg: Ab 26. November

Täglicher Betrieb auf einem Teil der Anlagen​

Ab 26. November Täglicher Betrieb auf einem Teil der Anlagen​ Hoch-Ybrig: Ab 28. November

Saisonstart

Ab 28. November Saisonstart Laax/Flims/Falera: 29. November (Vorsaison) bzw. 19. Dezember (täglich)

29. November (Vorsaison) bzw. 19. Dezember (täglich) Sattel – Hochstuckli: 29. November (Wochenende) bzw. 20. Dezember (täglich)

29. November (Wochenende) bzw. 20. Dezember (täglich) Sörenberg: 29. November (Wochenende) bzw. 20. Dezember (täglich)

Die kleinen Skigebiete öffnen je nach Schneeverhältnissen. Es lohnt sich also, diese Websites spontan zu checken.

Achtung, hohe Lawinengefahr!

Bei diesen Verhältnissen ist es nachvollziehbar, dass man sich sofort auf die Skier oder das Snowboard stürzen will. Allerdings gilt es zu beachten, dass in den Schweizer Alpen die Lawinengefahr erheblich bis gross ist:

Für die ganzen Alpen gilt erhebliche, im Unterwallis gar grosse Lawinengefahr. Bild: meteoschweiz

Für Gebiete mit erheblicher Gefahr gilt laut Bund: «Lawinen können vor allem an Steilhängen der im Lawinenbulletin angegebenen Expositionen und Höhenlagen leicht ausgelöst werden. Spontane Lawinen und Fernauslösungen sind möglich.»

Für das Unterwallis warnt der Bund gar vor grosser Gefahr. Hier sind spontane und «sehr grosse Lawinen wahrscheinlich». Steiles Gelände sollte unbedingt gemieden werden. (leo)